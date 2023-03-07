Uraz Kaygılaroğlu’ndan sosyal medya temizliği… Kaan Yıldırım’ı da sildi, Demet Özdemir’i de!

Sosyal medyayı aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram’da temizlik yaptı

.Ünlü oyuncu, 400’e yakın kişiyi arkadaş listesinden sildi. Kaygılaroğlu’nun sildiği kişiler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım’ın yanı sıra Engin Öztürk,

Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir ve Hazal Subaşı da var.

Uraz Kaygılaroğlu, 2022 yazını Kaan Yıldırım ile tatil yaparak geçirmişti…

Geçtiğimiz günlerde UCİM elçisi olarak deprem bölgesine giden Uraz Kaygılaroğlu, uzun süre bölgede kalarak çocuklarla zaman geçirmişti. Kaygılaroğlu’nun bu “sosyal medya detoksu” takipçilerini şaşırttı.

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İkili, ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’ filminde başrolü paylaşmıştı…