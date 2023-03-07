Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan’da

Çağla Şıkel önceki gün yeni sevgilisi Nail Gönenli ile Emirgan’daki bir mekânda görüntülendi.

KOYU SOHBET

Arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan çift, objektifleri fark etmedi. Şıkel ve Gönenli birkaç saat kaldıkları mekândan birlikte ayrıldı. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa Haberler…

YAKIŞMADI

Eski milli futbolcu Serkan Balcı önceki gece Oligark adlı mekândan kız arkadaşlarıyla çıkarken görüntülendi.

Biten evliliğiyle ilgili sorular, Balcı’yı kızdırdı. “Bu nasıl soru! Siz kimsiniz?” diyen Balcı, daha sonra otomobile binerek oradan uzaklaştı. O sırada mekândan ayrılan birkaç kişi de habercilerin üzerine yürüdü. (Sayit DURMAZ)

ABLASININ KOPYASI

Ümit Erdim, geçen eylül ayında dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’yla fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Erdim’in takipçileri, Ela’yı 5 yaşındaki ablası Ses’e benzetti: “Aynısını yapmayı nasıl başardınız!”

DEPREM BÖLGESİNE DE GİDİYORUM

Yağmur Tanrısevsin, Caddebostan’da trafikte görüntülendi. Tanrısevsin, “Arkadaşımı aldım, evime gidiyoruz” dedi.

Oyuncu, deprem felaketi nedeniyle üzgün olduğunu da söyledi: “Elimizden geldiğince destekte bulunmaya çalışıyoruz, ben deprem bölgesine de gitmeye çalışıyorum.” (Sayit DURMAZ)

ŞANSLI ADAMIM

Grup Gündoğarken’in usta ismi Burhan Şeşen, 2018 yılında üçüncü evliliğini yaptığı oyuncu Gizem Duman Şeşen’in doğum gününü sosyal medyada duygusal bir mesajla kutladı.

Ünlü müzisyen eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabına “İyi ki doğmuşsun. İyi ki hayatıma girmişsin. Beni çekip çevirmişsin. Şanslı adamım vesselam” notuyla yükledi.