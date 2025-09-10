CEYHUN MENGİROĞLU’NDAN MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Magazin dünyasında şoke eden bir iddia gündeme geldi. Birçok başarılı dizide rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, çeşitli bankalardan kredi çekip yurt dışına kaçmakla suçlanıyor. İddialar, oyuncunun hem bankaları hem de özel yatırımcıları mağdur ettiğini öne sürüyor.

İDDİALAR DETAYLANDI

Hürriyet’in haberine göre, Mengiroğlu;

5 milyon TL tutarında bankalardan kredi çekti,

1.5 milyon TL kredi kartı harcaması yaptı,

ve yatırım vaadiyle piyasadan yaklaşık 10 milyon TL borç aldı.

Tüm bu iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Mengiroğlu’nun nerede olduğuna dair soru işaretleri de artıyor.

BALI TATİLİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

İddiaların ardından oyuncunun eşi Sena Mengiroğlu ile Bali’ye tatile gittiği görülürken, alacaklılar ünlü oyuncuya ulaşamadı. Verilen adreste bulunamayan, telefon hattı kapalı olan Mengiroğlu’nun sosyal medyada Bali’de eşiyle birlikte pozlarının bulunması dikkat çekti.

“BENİ BİR DAHA ARAMAYIN” RESTİ

Alacaklılar, Sena Mengiroğlu’ya ulaşmaya çalıştığında, ünlü oyuncunun eşinin “Ceyhun’un nerede olduğunu bilmiyorum, beni bir daha aramayın” diyerek resti çektiği ileri sürüldü. Bu açıklamalar, Mengiroğlu’nun iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.

MAGAZİN DÜNYASI ŞOKE

Ceyhun Mengiroğlu’nun hem banka kredileri hem de piyasadan aldığı borçlarla ilgili ortaya çıkan iddialar, oyuncunun kariyerine gölge düşürürken, sosyal medyada büyük tartışma başlattı. Magazin takipçileri, Mengiroğlu’nun bu hareketlerinin sorumluluğunu üstlenip alacaklılarla yüzleşip yüzleşmeyeceğini merak ediyor.