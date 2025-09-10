MANIFEST’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

İstanbul’da sahneledikleri konserlerde kıyafetleri ve şov tarzları nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan ilk açıklama geldi.

GÖZALTINA ALINAN ÜYELER SERBEST

Grup üyeleri, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Manifest, şovlarıyla kimseyi rahatsız etmek gibi bir amaçlarının olmadığını vurguladı.

MANIFEST’İN AÇIKLAMASI

Grup açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz. Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.”

Grup, ürettikleri şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalıştıklarını ve en büyük hayallerinin Türkiye’yi dünya çapında başarılarla temsil etmek olduğunu belirtti. Açıklamanın devamında ise:

“Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, altı genç kadın olarak her gün çalışmaya devam edeceğiz. Sürecin hassasiyeti sebebiyle başka açıklama yapmayacağız. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VE DESTEK

Manifest’in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar gruba destek verirken, bazıları şovların daha ölçülü olmasını önerdi. Ancak grup, her yaştan insanı sanatla birleştirme hedefini vurgulayarak çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.