  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. ÜNLÜ OYUNCU BİRCE AKALAY YIKILDI: HALASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

ÜNLÜ OYUNCU BİRCE AKALAY YIKILDI: HALASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Başarılı oyuncu Birce Akalay, halası Arzu Akalay Ernak’ın genç yaşta vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve projede yer alan Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla acısını sevenleriyle paylaştı.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Küçük Ağa, Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi sevilen dizilerdeki performansıyla tanınan Birce Akalay, halasının kaybını şu sözlerle duyurdu:
“Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak’ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu.”

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Arzu Akalay Ernak’ın eşi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi kalpli insanını, 21 yıllık yol arkadaşımı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Arzu Akalay Ernak’ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Birce Akalay’ın sevenleri ve sanat camiasından birçok isim, sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaştı.

ÜNLÜ OYUNCU BİRCE AKALAY YIKILDI: HALASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp