KEREMCEM AŞKA GELDİ! SEVGİLİSİ İLE VERDİĞİ POZA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, sevgilisi Sena Çeçen ile aşk dolu anlarını sosyal medyada paylaştı. Çiftin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Keremcem, paylaşımına “Aşk hikayesi” notunu düşerken, hayranları çiftin mutluluğunu yorumlarda dile getirdi. Başarılı kariyeriyle hem müzik hem de oyunculuk alanında adından söz ettiren Keremcem, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Çiftin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede trend olurken, takipçileri romantik anlarına büyük ilgi gösterdi.