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Şarkıcı Hatice’den canlı yayında uyuşturucu itirafı! “Artık söylemek zorundayım”

Şarkıcı Hatice’den canlı yayında uyuşturucu itirafı! “Artık söylemek zorundayım”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Haziran 2024 - 19:36

Seçim kombinleri ve sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Hatice, bu kez açıklamaları ile gündeme geldi. Hatice katıldığı bir programda menajerinin adını kullanarak yasak madde satın aldığını belirtti.

Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 1

Seçim kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa açıklamaları ile gündeme geldi.

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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 2

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hatice’nin açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 3

“CİDDİ ANLAMDA ZARAR VERİYORDU”
Programda Kalben’in konusu işlendi. Kalben’in yasaklı madde sattığı yönündeki iddiaları reddettiği söylendi. Konu ile ilgili konuşan Hatice başına gelen bir olayı anlattı.

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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 4

Hatice yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“İsim vermeyeceğim bir menajerim bana ciddi anlamda zarar veriyordu. Yollarımı ayırdım. Bir mekana gidiyor, konser bitmiş falan işte benim adımı kullanarak yasaklı madde istiyor.

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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 5

Ben bir Ankara konserinde paramın hepsini alamadım, konser sonrası menajerimi aradım ama ortada yok.

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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 6

Adamları arıyorum ‘Hatice Hanım biz tüm parayı ödedik’ diyorlar. Adam geldi ‘Hatice Hanım artık bunu söylemek zorundayım.

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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 7

O şahıs gece Ankara’da bazı yerler var oraya gitmiş kendi isteğiyle orada yasaklı madde almış alırken de sizin isminizi kullanmış’ dedi. Menajerim benim adıma uyuşturucu almış.”

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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 8
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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 9
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Şarkıcı Hatice'den canlı yayında uyuşturucu itirafı! "Artık söylemek zorundayım" - Sayfa 10
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