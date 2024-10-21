Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul yaşadıklarını anlattı! ‘Okuldan arkadaşı getirdi Melek Bal’a’

Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal’ı kucaklarına almıştı. Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıklamıştı.

Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, bu sefer de kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söylemişti. Akyürek paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VARDI

Ünlü aile bugün Aramızda Kalmasın programına katıldı. 13 yaşında çocuklarının uyuşturucuyla tanıştığını aktaran Akyürek ve Ertuğrul çifti yaşadıklarını anlattı. Umut Akyürek, “Melek Bal hiperaktif bir çocuktu. Dikkat eksikliği vardı. 18 yaşına kadar bir teşhis konmuyor. Anne babanın ortak hareket etmesi çok önemli. İlaç tedavisi olabilir dediler. Birdenbire çocuğunuz agresifleşiyor. Okuldan kaçmalar, evden kaçmalar. Okuldan arkadaşı getirdi Melek Bal’a. Biz tanıyoruz onu. Ben de içsem korkunç şeyleri aynı şeyleri yaparım. Ben Ayşe’ye gideceğim diyor telefonlarını kapatıyor. Zaman zaman 2-3 gün ulaşamadığımız oldu. Bir keresinde devlet yardım etti Allah razı olsun. ” dedi.

Umut Akyürek sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: Yarın görüşeceğiz. Telefonda da konuşuyoruz zaten. Nereye isterseniz beni götürün diyor. Melek Bal o kadar umursamız haldeydi ki onu asla ve asla kafasına takmayacak. Durumu berbat halde.

3 KERE EVİMİZİ DEĞİŞTİRDİK

Oktay Ertuğrul, “7 yaşından itibaren bizi uyardılar. Dikkat eksikliğiyle ilgili Melek Bal’ın uyum sorunu olduğuna dair. 12 yaşında hareketlilik başladı. Maddeye geçişi 13’e doğru oldu. Biz hemen hastaneye ilk yatışını yaptık. İlk yatışı 13 yaşında oldu. Evime çağırıyorum ambulansı. 20 kere yaşadık bunu, 3 kere evimizi değiştirdik. Çaresizlik sizi çareler bulmaya zorluyor. Biz Melek Bal’ı öyle bulduk ki… Yurt dışına yollamayı düşündük.” ifadelerini kullandı.