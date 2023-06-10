Fenerbahçe’nin yeni göğüs reklamı belli oldu

Fenerbahçe’nin forma göğüs sponsoru değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “2018-19 sezonundan bu yana AVIS markası ile Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın ana sponsoru olan Otokoç Otomotiv AŞ., 2023-24 futbol sezonunda desteğine OTOKOÇ markası ile devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe futbol takımımın 2023-2024 sezonunda futbol takımının forma ve şort sponsorları hakkında açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerin, yeni sezon formalarında farklı bir göğüs sponsoru yer alacak.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın, Puma tarafından hazırlanan 2023-24 futbol sezonu formalarında sponsorlarımız şu şekilde olacaktır; Formalarımızın göğüs bölümünde OTOKOÇ, sağ kolunda SAFİPORT, sol kolunda NESİNE.COM, sırt kısmında ise HALLEY logoları yer alacaktır.
2018-19 sezonundan bu yana AVIS markası ile Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın ana sponsoru olan Otokoç Otomotiv AŞ., 2023-24 futbol sezonunda desteğine OTOKOÇ markası ile devam edecektir. 2009-2010 sezonundan bu yana forma sırt sponsorumuz olan ÜLKER, HALLEY markası ile 2023-24 sezonunda da formalarımızın sırtında yer alacaktır.” ifadelerine yer verildi.