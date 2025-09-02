Uğurcan Çakır, Galatasaray’a Transfer Oldu

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Milli kaleci, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurarak Trabzonspor’a veda etti.

Duygusal Veda

29 yaşındaki Uğurcan Çakır, paylaşımında Trabzonspor’a olan sevgisini dile getirdi:

“Yıllarımı ve emeğimi verdiğim, çocukluk aşkım Trabzonspor’a veda etmek benim için çok zor. Bu arma her zaman kalbimde özel bir yerde olacak.”

Yeni Hedefler

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek ve kariyerinde yeni bir serüvene adım atmak istediğini belirtti. Ailesiyle birlikte yeni bir sayfa açmak için Galatasaray’dan gelen teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Trabzonspor’dan Veda Mesajı

Kulüp, kaptanının transferi sonrası resmi sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı:

“Trabzon’un sokaklarında büyüyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır’a Trabzonspor’a kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Verdiği emekler ve özveri tarihimizde daima yerini koruyacak.”

Trabzonspor taraftarları, kaptanlarına veda ederken Uğurcan Çakır’ın hem sahadaki başarıları hem de karakteriyle gönüllerde taht kurduğu vurgulandı.