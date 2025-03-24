MELİH GÖKÇEK’İN “BEN HARAM YEMEM” SÖZLERİNE OYUNCU SERKAY TÜTÜNCÜ’DEN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski başkan Melih Gökçek dönemine ilişkin yolsuzluk iddialarını gündeme taşımasının ardından, Gökçek’in yaptığı “Ben haram yemem” açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Tartışmaların odağındaki bu sözlere ünlü oyuncu Serkay Tütüncü’den sert tepki geldi.

Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Melih Gökçek dönemine ait 40’a yakın yolsuzluk dosyasını savcılığa teslim ettiklerini belirterek, “28 milyar TL’lik ihalenin sadece 20 firmaya verildiğini tespit ettik. Bizim dönemimizde böyle bir şey mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş’ın bu açıklamaları gündemdeyken, Gökçek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben haram yemem” diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ancak bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların büyük bölümü Gökçek’in sözlerini ironik bulurken, tepkiler arasında en dikkat çekeni oyuncu Serkay Tütüncü’den geldi. Tütüncü, Gökçek’in açıklamasına, “Ekmek banarsın ekmek” şeklindeki yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.

Tepkisi sadece bununla sınırlı kalmayan Tütüncü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararına da sessiz kalmadı. Oyuncu, “Bugünün bedelini ödeyeceksiniz. Er ya da geç! ÖDEYECEKSİNİZ!” ifadeleriyle yaşananlara olan tepkisini sert bir dille dile getirdi.

Tütüncü’nün bu çıkışı, sanat ve siyaset dünyasında kamuoyunun dikkatini çekerken, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından desteklendi.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/