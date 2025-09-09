  1. Haberler
  Uçak Büyüklüğündeki Göktaşı Dünya'ya Yaklaşıyor

Uçak Büyüklüğündeki Göktaşı Dünya’ya Yaklaşıyor

NASA, 2025 QV9 adlı göktaşının 10 Eylül’de Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı. Uçak büyüklüğündeki göktaşı, 33 metre genişliğinde ve saatte 16 bin kilometreyi aşkın hızla hareket ediyor.

Göktaşının Dünya’ya en yakın geçişi yaklaşık 2 milyon kilometre olacak. Astronomik ölçekte “yakın” kabul edilse de, uzmanlar bu mesafenin tehlike oluşturmadığını belirtiyor.

NASA, bir asteroidin tehlikeli sayılması için 7,4 milyon kilometreden daha yakın yaklaşması ve 85 metreden daha büyük olması gerektiğini söylüyor. 2025 QV9 bu kriterlerden yalnızca mesafeyi karşılıyor; boyutu ise tehlike sınırının altında.

Bilim insanları, gelecekte olası yörünge değişikliklerini takip etmek amacıyla göktaşını yakından izlemeye devam ediyor.

