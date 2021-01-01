Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı…
Tuvana Türkay, Londra sokaklarında verdiği pozla hayranlarını adeta büyüledi. Türkay’ın derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Hem oyunculuğu ile hem de sesi ile dikkat çeken güzel oyuncu Tuvana Türkay bir süredir Londra’da.
Türkay, geçtiğimiz sezon Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolde oynamıştı.
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyadaki Londra paylaşım ile gündem oldu.
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