Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı…

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı…
3 views
25 Kasım 2021 - 13:23

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı…

Tuvana Türkay, Londra sokaklarında verdiği pozla hayranlarını adeta büyüledi. Türkay’ın derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 1

Hem oyunculuğu ile hem de sesi ile dikkat çeken güzel oyuncu Tuvana Türkay bir süredir Londra’da.

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 2

Türkay, geçtiğimiz sezon Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolde oynamıştı.

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 3

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyadaki Londra paylaşım ile gündem oldu.

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 4

 

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 16
Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 17
Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 18
Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 19
Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 20
Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 21
Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 22

2223

Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı… - Sayfa 23

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halka Soğan Ekmek Yiyin Diyen AKP’lilerin Yeğenleri Lüks İçinde YaşıyormuşHalka Soğan Ekmek Yiyin Diyen AKP’lilerin Yeğenleri Lüks İçinde Yaşıyormuş
EPDK’dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama!EPDK’dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama!
Hülya Avşar vatandaşa yardım elini uzattıHülya Avşar vatandaşa yardım elini uzattı
43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!
Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şans Oyunları Demirören’e Geçtikten Sonra Hiç Denetlenmemiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halka Soğan Ekmek Yiyin Diyen AKP’lilerin Yeğenleri Lüks İçinde Yaşıyormuş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EPDK’dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar vatandaşa yardım elini uzattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuvana Türkay’dan derin yırtmaçlı iddialı poz! Londra sokakları alev aldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamış
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı: Aşağılıksınız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
SON DAKİKA HABERLERİ
43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!Kasım 25, 2021-1:49 pm
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamışKasım 25, 2021-12:48 pm
Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızKasım 25, 2021-12:27 pm
Türkmen güzelle teklifler yağdıKasım 22, 2021-4:13 pm
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk: Tek başıma mücadele ettimKasım 22, 2021-2:49 pm
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !