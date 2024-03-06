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Sabancı ailesini karıştıran gelişme. 8 ayrı dava açıldı

Sabancı ailesini karıştıran gelişme. 8 ayrı dava açıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mart 2024 - 16:33
İhsan Sabancı’nın kızı Sevgi Sabancı, babasının mirasından mahrum bırakıldığını iddia ederek Sabancı ailesine karşı 8 ayrı dava açtı. Açılan davalar arasında Akbank hisseleri, Atlı Köşk ve Sabancı ailesine ait çok sayıda taşınmaz yer alıyor.

Seyhan Avşar’ın haberine göre, İhsan Sabancı’nın resmi olmayan evliliğinden dünyaya gelen Sevgi Sabancı, Sabancı ailesinin mirastan kendisine eşit pay vermediğini iddia ederek aileye karşı 8 ayrı dava açtı.
Aile tazminat kararına itiraz etti, Sevgi Sabancı ise miktarı az buldu
Sabancı’nın açtığı 8 dava arasında, ailenin Adana’da satışını yaptığı taşınmazlar da bulunuyor. Bu taşınmazlara dair Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada ise mahkeme, ilgili taşınmazların artık Sabancı ailesinin adına kayıtlı olmadığını belirtmiş ve Sevgi Sabancı’ya tazminat ödenmesine karar vermişti.
Sabancı ailesi bu karara itirazda bulunurken, Sevgi Sabancı ise tazminat miktarını az bularak bu duruma itiraz etti. Diğer yandan mahkeme, Adana’da sahipliği hala ailede bulunmaya devam eden bir kısım taşınmazlar için dosyayı bilirkişiye gönderdi.
Şirket hisseleri için açtığı dava reddedildi
Sevgi Sabancı’nın bir diğer davası ise Sapek Kollektif Şirketi’ndeki hisselerin amcalarına devredilme işlemiydi. Fakat İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sabancı’nın açtığı bu davayı ret kararı verdi. Sevgi Sabancı ise mahkemenin aldığı bu karara itiraz da bulundu.
Akbank davası!
Sevgi Sabancı tarafından açılan davalar arasında en önemlisi ise, Türkiye’nin en büyük özel bankalarından olan Akbank’ın hisselerine yönelik taleplerden oluşuyor.
2024’te 204 milyar TL’nin üzerinde piyasa değeri bulunan bankanın yüzde 51’i halka arz edilirken, hisselerin yüzde 49’u hala Sabancı ailesinin elinde bulunuyor.
Sevgi Sabancı, dedesinin ölümünün ardından dedesine ait hisselerin, babası İhsan Sabancı’nın imzasıyla devredildiğini aktardı.
Fakat İhsan Sabancı mirastan düşürüldüğü için devir imzasını kendi adına atma hakkı olmadığını dile getiren Sevgi Sabancı, Akbank hisselerinin devir işleminin yok hükmünde olduğunu iddia ederek dava açtı.
Sevgi Sabancı, hak iddia ettiği hisseler için arabulucuya başvururken, taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.
600 MİLYON DOLARLIK KÖŞK KİMİN OLACAK?
Sevgi Sabancı’nın açtığı davalardan bir diğeri de Emirgan’da bulunan Atlı Köşk, halihazırda Sakıp Sabancı Müzesi olarak hizmet veriyor. Mülkün değeri ise yaklaşık 600 milyon dolar olarak belirlenmiş halde.
Köşk hakkında ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme, geçtiğimiz günlerde görülen davada dosyayı bilirkişiye gönderdi. Davanın haziranda karara çıkması bekleniyor.

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