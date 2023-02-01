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KANADANIN KİRLİ GEÇMİŞİ

KANADANIN KİRLİ GEÇMİŞİ
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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01 Temmuz 2023 - 15:10
Kanada’nın Newe faul Land adasından yola çıkan Ocean Gate deniz altı gemisi internet sayfasına girilince denizaltı araştırmaları üzerine kurulu olduğu hakkında bazı açıklamaları görebilirsiniz, defalarca kez mahkemeler tarafından reddedilmesine rağmen okyanusun derinliklerinde neler yaşanmış olabilir ? Pille çalışan ve oyun konsolu ile yönetilen bu trajik geminin sanki kaybolmak üzere planlanmış ve süslenmiş bir içerik oluşturduğunu ve ona hizmet eden diğer faktörlerinde onların lehine çalıştığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Gişe rekorları kıran Titanik filmini çeken James Cameron’un kendi yaptırdığı denizaltısı ile titan denizinde kayıplara karışması ilginç bir tesadüf gibi görünmüyor, insan doğası gereği pek çok şeyi merak ederken aslında içinde bulunduğu olasılıkları da değerlendirse daha gerçekçi bulgular ve canlı sonuçlar elde edilebilir belki.
29 Mayıs 2021 tarihinde British Columbia eyaletindeki bir okulun bahçesinde 215 kayıt dışı ölüm bulguları ile gündeme gelen Kanada’nın  Alberta eyaletinde yatılı bir kilise okulunun etrafındaki 4500 metrekarelik alanda resmi kayıtlarda olmayan 88 çocuk mezarı bulundu tarihte ilk kez 1840 Katolik kilisesi ve 1997 de çocuk cinayetleri dolayısıyla kapatılan 150.000 den fazla yerli çocuğun ailelerinden koparılarak hem denek olarak kullanıldığı hem de taciz, tecavüz ve çeşitli işkencelere maruz kaldığı 2008 yılında kurulan Kanada Hakikat ve Uzlaşma kurumu tarafından tespit edilmesiyle birlikte ve komisyon üyeleri tarafından arşivlenmiştir. Bu felaket senaryosu bir Netflix dizisi olan OA ve üçüzler dizisinin geçmişini de gözler önüne seriyor, Netflix’e uyarlanan pek çok dizi ve filmin bilimsel gerçeklerden mi uyarlandığını yoksa kuantum biliminin yansıma özelliğini mi yansıttığını bir düşünelim mesela ? Ya da paralel evrenler ile yakından ilişkili olabilir mi? Neyse biz konumuza devam edelim.
 
Google aynı zamanda Kanada eyaletinden haber linklerini kaldırma kararı aldı. Yakın bir tarihte Kanada’da okuyup iş bulma imkanlarının kolaylaştırılmış olması dışında Kanada eyaleti bir köpek balığı gibi görünüyor, her ne kadar sempatik görünse de dikkat edin saniyeler içerinde sizi yutabilir bu yüzden bilinçli olmakta fayda var. 
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