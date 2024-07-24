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Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2024 - 18:35

Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir’in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in UEFA müsabakalarında 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

FENERBAHÇE

UEFA’nın duyurusuna göre, Fenerbahçe’nin 30 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre’nin Lugano takımını konuk edeceği maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Robert Jones yönetecek.

Jones’un yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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TRABZONSPOR

Trabzonspor’un 1 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya’nın Ruzomberok takımıyla oynayacağı maçı Sırbistan’dan Nenad Minakovic yönetecek.

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Minakovic’in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

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BAŞAKŞEHİR

RAMS Başakşehir’in, 1 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında San Marino’nun La Fiorita takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Granit Maqedonci yönetecek.

Maqedonci’nin yardımcılıklarını Robin Wilde ve Niklas Nyberg üstlenirken, dördüncü hakem olarak Victor Wolf görev yapacak.

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