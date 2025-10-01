TÜİK: YAPAY ZEKA KULLANIMINDA GENÇLER ÖNE ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yapay Zeka İstatistikleri’ni açıkladı. Verilere göre yapay zeka kullanımı hâlen sınırlı olsa da gençler arasında daha yaygın.

GENÇLER YÜZDE 39,4 İLE ÖNDE

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025’te yüzde 19,2 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerin yüzde 19,4’ü, kadınların ise yüzde 18,8’i yapay zeka kullanıyor.

Yaş gruplarına göre kullanım oranı incelendiğinde 16-24 yaş grubunun yüzde 39,4 ile en yüksek kullanım oranına sahip olduğu görülürken, 25-34 yaş grubu yüzde 30, 35-44 yaş grubu yüzde 15,5 ile bunu takip etti. En düşük kullanım oranı ise 65-74 yaş grubunda kaydedildi.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 7,5’İ YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Yapay zekadan herhangi birini kullanan girişimlerin oranı 2021’de yüzde 2,7 iken 2025’te yüzde 7,5’e yükseldi. Çalışan sayısına göre dağılımda 10-49 çalışanlı girişimlerin yüzde 6,6’sı, 50-249 çalışanlı girişimlerin yüzde 9,6’sı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 24,1’i yapay zekadan yararlanıyor.

EN ÇOK PAZARLAMA VE SATIŞ İÇİN KULLANILIYOR

Girişimlerin yapay zekayı kullanım amaçları incelendiğinde, yüzde 46,5 ile en çok pazarlama veya satış amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bunu üretim ve hizmet süreçleri amacıyla kullanım (yüzde 41,1), Ar-Ge veya yenilik faaliyeti (yüzde 41) ve işletme süreçleri ile yönetim organizasyonu amacıyla kullanım (yüzde 40) takip etti. Muhasebe, finans yönetimi (yüzde 3,7), bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği (yüzde 22,6) ve lojistik faaliyetler (yüzde 13,6) için kullanım daha düşük seviyelerde kaldı.

EĞİTİM SEVİYESİ KULLANIMI ETKİLİYOR

Yapay zekayı kullanma oranı eğitim seviyesi yükseldikçe arttı. Yükseköğretim mezunlarında kullanım yüzde 36,1 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Lise veya mesleki lise mezunlarında yüzde 22,8, ilköğretim mezunlarında yüzde 17,2, ilkokul mezunlarında ise yalnızca yüzde 2,2 oldu.

KULLANMAYANLARIN NEDENİ: İHTİYAÇ DUYMAMAK

Yapay zekayı kullanmayan bireylerin yüzde 63,3’ü “ihtiyaç duymadıkları” için kullanmadığını belirtirken, yüzde 18,7 kullanmayı bilmediğini, yüzde 12,4 yapay zekadan haberdar olmadığını, yüzde 5,5 ise gizlilik ve güvenlik kaygıları nedeniyle kullanmadığını ifade etti.