Tuba Büyüküstün’e ‘Hakan Sabancı’ Sorusu: “Utanıyorum”

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, başrolünde yer aldığı ‘Dehşet Bey’ filminin galasında Hakan Sabancı’yla ilgili sorular karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve “Utanıyorum” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ile üç yıl süren ilişkisini sonlandıran iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir hareket yaptı. Sabancı, Paris Moda Haftası sırasında, kendinden 11 yaş büyük oyuncu Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenmiş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu hamle, kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ilişkisi, Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermediği iddialarıyla son bulmuştu. Arzu Sabancı, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun özel hayatına aile olarak müdahil olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hande herkes tarafından sevilen hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık.”

Bu açıklama, ilişkideki kamuoyuna yansıyan detayları ve spekülasyonları bir nebze sakinleştirse de, sosyal medyada Sabancı’nın Tuba Büyüküstün fotoğrafını beğenmesi yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Tuba Büyüküstün’ün Galadaki Tepkisi

Önceki akşam başrolünde yer aldığı ‘Dehşet Bey’ filminin galasına katılan Tuba Büyüküstün, muhabirlerin Hakan Sabancı sorusunu yöneltmesiyle adeta neye uğradığını şaşırdı. Oyuncu, bir anda gerildi ve soruya yanıt olarak şunları söyledi:

“Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?”

Büyüküstün, bu sözleri söylerken yanında bulunan oyuncu arkadaşlarını göstererek, galaya emek verdikleri projeye dikkati çekti. Oyuncu, böylece Hakan Sabancı ile ilgili soruları film galasında konuşmayı uygun bulmadığını ifade etmiş oldu.

Magazin Gündeminde Tartışma Yaratan Olay

Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenmesi, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ve magazin gündeminin dikkatini çekti. Beğeninin ardından Sabancı’nın hamlesini geri çekmesi, ilişkiler ve aşk iddiaları üzerine spekülasyonları artırdı.

Uzmanlar ve takipçiler, sosyal medyada gelişmeleri tartışırken, Tuba Büyüküstün’ün galadaki “utanıyorum” yanıtı, ünlü oyuncunun profesyonel sınırlarını koruma çabası olarak yorumlandı.

Sonuç

Tuba Büyüküstün’ün ‘Dehşet Bey’ galasında verdiği yanıt, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun Hakan Sabancı sorusuna karşı sergilediği utangaç tavır, hem konunun hassasiyetini hem de Büyüküstün’ün profesyonel duruşunu gözler önüne serdi.

Bu gelişme, ünlü iş insanı Hakan Sabancı’nın sosyal medya hareketlerinin ve geçmiş ilişkilerinin magazin gündeminde ne denli etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.