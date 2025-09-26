NATO Genel Sekreteri Rutte: Gerekirse Rus Unsurları Vurabilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerin hava sahalarını ihlal eden Rus İHA ve savaş uçaklarına gerek duyulması durumunda müdahale edebileceğini açıkladı.

Rutte’den Açıklama

ABD merkezli Fox News kanalında konuşan Rutte, “ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikirim. Gerçekten gerek duyulursa vurulabilir” ifadelerini kullandı. NATO ordularının, Rus hava araçlarını eşlik ederek uzaklaştırma veya daha ileri müdahale kararı alacak şekilde eğitim aldığını vurguladı.

Trump’ın Görüşü

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı görüşmede, NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmesi gerektiğini desteklediğini belirtti. Trump, ABD’nin bu durumda NATO’ya destek sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya “Duruma bağlı” yanıtını verdi.

Kritik Detaylar

Rutte ve Trump, NATO ülkelerinin olası Rus müdahalelerine hazır olduğunu ve kararların duruma göre şekilleneceğini ifade etti. Trump, Putin’e olan güveni konusunda ise açıklamayı önümüzdeki ay yapacağını belirtti.