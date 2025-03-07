ALMANYA ET DÖNERDEN VAZGEÇİYOR!

Almanya’da son yıllarda et döner fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Birkaç yıl önce 4 euroya satılan dönerin fiyatı, bugün 10 euroya kadar yükseldi. Bu durum, hem tüketicileri hem de döner satıcılarını yeni alternatiflere yönlendirdi.

ET DÖNERİN FİYATI NEDEN ARTTI?

Almanya’da et fiyatlarındaki yükselişin birkaç önemli sebebi var:

Sığır çiftliklerinin azalması ve mavi dil hastalığının yayılması et arzında düşüşe yol açtı.

ve et arzında düşüşe yol açtı. Aşağı Saksonya Ziraat Odası verilerine göre, sığır ve dana eti fiyatları sadece bu yıl %15-20 oranında arttı .

. Üretim maliyetlerinin yükselmesi, döner satıcılarını daha uygun fiyatlı seçenekler sunmaya zorladı.

TAVUK VE HİNDİ DÖNERE TALEP ARTIYOR

Dana etinin yüksek fiyatı nedeniyle dönerciler menülerini değiştirmeye başladı. Artık Almanya’da tavuk ve hindi döneri daha fazla tercih ediliyor. Daha uygun maliyetli olan bu alternatifler, hem satıcılar hem de tüketiciler için daha cazip hale geldi.

ALMANYA’DA DÖNER SEKTÖRÜ TEHLİKEDE Mİ?

Döner, Almanya’da en çok tüketilen fast food ürünlerinden biri olarak biliniyor. Günlük 2 milyon porsiyon döner satılıyor ve sektörün yıllık cirosu 4 milyar euroyu aşıyor. Ancak et fiyatlarındaki artış, sektörün geleceği konusunda ciddi endişeler yaratıyor.

Tüketiciler artık daha uygun fiyatlı tavuk ve hindi dönerine yönelse de, dönerin Almanya’daki popülaritesini koruması bekleniyor. Sektör temsilcileri, artan maliyetlere rağmen dönerin fast food kültüründeki yerini kaybetmeyeceğini düşünüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com