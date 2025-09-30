Togg’un Almanya Fiyatı Açıklandı!

Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da resmen satışa sunuldu. Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında dünya lansmanı yapılan T10X ve T10F modelleri, müşterilerle buluşmaya başladı.

Almanya’daki satış fiyatları tepki çekti. Her iki modelin arkadan itişli, standart menzilli Vi versiyonu 34 bin 295 Euro olarak belirlenirken, uzun menzilli Vi versiyonu 40 bin 118 Euro, V2 donanım paketli uzun menzilli modelin fiyatı ise 41 bin 200 Euro olarak açıklandı. Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, Euro kuru üzerinden hesaplandığında Almanya’daki fiyatlar T10X’te yaklaşık 190 bin TL, T10F’te ise 200 bin TL daha ucuz.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha önce Almanya fiyatlarının Türkiye’den ucuz olmayacağını açıklamıştı, ancak görülen tabloyla Almanya fiyatları Türkiye’ye göre daha uygun seviyede.