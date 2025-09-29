Asgari Ücret Görüşmelerinde Gergin Başlangıç

2026 yılı asgari ücretinin belirlenme süreci, henüz üç ay olmasına rağmen tartışmalarla çalkalanıyor. HAK-İŞ ve Türk-İş, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısını eleştirerek toplantılara katılmama kararı aldı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İşçiye TİSK’in istediği asgari ücret dayatılacak, bu işçiler için kayıp” ifadelerini kullandı.

Arslan, komisyonda hükümetin ağırlığının fazla olduğunu, TÜİK verilerinin esas alınmasının işçileri olumsuz etkilediğini belirtti. İşçi konfederasyonlarının üye sayısına göre temsil edilmesi, net kriterler belirlenmesi ve komisyonun yıl boyu çalışması gerektiğini savundu.

Sendikalar, asgari ücretin enflasyon ve yaşam maliyetlerine göre belirlenmesini isterken, TİSK işverenlerin maliyet yükünü gerekçe göstererek daha düşük artış öneriyor. 2025’te asgari ücret net 22.100 TL olarak belirlenmiş, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon ise yeni zam beklentilerini artırmıştı.