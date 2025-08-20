BITCOIN HIZLA YÜKSELDİ, ARDINDAN SERT DÜŞTÜ!

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, geçtiğimiz günlerde yaşadığı hızlı yükselişin ardından yeniden sert bir düşüşle gündeme geldi. Kısa süreli rekor seviyelere ulaşan Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına doğru 113 bin dolar civarında işlem görerek son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme, yatırımcılar arasında endişe ve belirsizliği artırdı.

Bitcoin’deki bu sert düşüş, küresel ekonomik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Özellikle ABD’de açıklanan beklenenden güçlü üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı. FED’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde agresif genişleme politikaları beklentisinin azalması da kripto paralarda satış baskısını tetikledi. Bu durum, kripto piyasalarının teknoloji hisseleriyle olan yüksek korelasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN ETKENLER

Piyasadaki dalgalanmayı artıran bir diğer unsur ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Alt5 Sigma hakkında dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonu iddialarıyla başlattığı inceleme oldu. Bu haberin yayılmasıyla birlikte yatırımcılar, kripto piyasalarında daha geniş bir riskten kaçınma eğilimine yöneldi ve satışlar hız kazandı.

Bitcoin, kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa süreliğine yeni zirveler görse de bu ivmesini koruyamadı. Yaşanan son düşüşle birlikte aylık kazanımlarını geri veren kripto para, geçtiğimiz haftadan bu yana yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

YATIRIMCILAR NE YAPACAK?

Uzmanlar, Bitcoin’deki bu hareketliliğin kısa vadeli yatırımcılar için riskli bir tablo ortaya koyduğunu, uzun vadeli yatırımcıların ise bu tür düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini belirtiyor. Ancak kripto para piyasalarında belirsizliğin yüksek olduğu ve özellikle FED kararlarının önümüzdeki dönemde yön belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Bitcoin’deki bu sert dalgalanmalar, kripto yatırımcılarının piyasa haberlerini ve makroekonomik verileri yakından takip etmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.