Terör örgütü DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesinde ‘bombacı’ olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.