Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Terör örgütü DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
21 Ekim 2024 - 11:53

Küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesinde ‘bombacı’ olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ saflarında 2016’da Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M. isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı. Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul yaşadıklarını anlattı! ‘Okuldan arkadaşı getirdi Melek Bal’a’Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul yaşadıklarını anlattı! ‘Okuldan arkadaşı getirdi Melek Bal’a’
‘Uzun Cevdet’in oyunu terör örgütü FETÖ’yü karıştırdı! ‘Elebaşı Gülen’in cenazesi kaçırılabilir’ kavgası‘Uzun Cevdet’in oyunu terör örgütü FETÖ’yü karıştırdı! ‘Elebaşı Gülen’in cenazesi kaçırılabilir’ kavgası
Tekirdağ’da iş makinasına çarpan araç alev aldı! 5 kişi hayatını kaybettiTekirdağ’da iş makinasına çarpan araç alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Yenidoğan Çetesi… İnsanlığın bittiği konuşmalar! ‘İlgilenme, bırak ölsün’Yenidoğan Çetesi… İnsanlığın bittiği konuşmalar! ‘İlgilenme, bırak ölsün’
Yenidoğan Çetesi’nin ikinci ismine ödül verilmiş!Yenidoğan Çetesi’nin ikinci ismine ödül verilmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Samsunspor – Fenerbahçe sonrası Tayfun Bayındır’dan eleştiri: İsmail Kartal’dan özür dilemek için kuyruğa gireceğiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar alarmı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mağdur anne ‘Yenidoğan Çetesi’ lideri Fırat Sarı’nın konuşmasına şahit oldu! Anlattıkları kan dondurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul yaşadıklarını anlattı! ‘Okuldan arkadaşı getirdi Melek Bal’a’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Terör örgütü DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Uzun Cevdet’in oyunu terör örgütü FETÖ’yü karıştırdı! ‘Elebaşı Gülen’in cenazesi kaçırılabilir’ kavgası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekirdağ’da iş makinasına çarpan araç alev aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yenidoğan Çetesi… İnsanlığın bittiği konuşmalar! ‘İlgilenme, bırak ölsün’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yenidoğan Çetesi’nin ikinci ismine ödül verilmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Daltonlar’ın cinayet tarifesi: 1 ile 5 milyon dolar
SON DAKİKA HABERLERİ
Meteoroloji’den yeni hafta için uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar alarmıEkim 21, 2024-12:04 pm
Mağdur anne ‘Yenidoğan Çetesi’ lideri Fırat Sarı’nın konuşmasına şahit oldu! Anlattıkları kan dondurduEkim 21, 2024-12:00 pm
‘Uzun Cevdet’in oyunu terör örgütü FETÖ’yü karıştırdı! ‘Elebaşı Gülen’in cenazesi kaçırılabilir’ kavgasıEkim 21, 2024-11:51 am
Tekirdağ’da iş makinasına çarpan araç alev aldı! 5 kişi hayatını kaybettiEkim 21, 2024-8:58 am
Yenidoğan Çetesi… İnsanlığın bittiği konuşmalar! ‘İlgilenme, bırak ölsün’Ekim 21, 2024-8:56 am
FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Yeğeni açıkladıEkim 21, 2024-8:43 am
Son dakika… İstanbul’da ders saatleri değiştiEkim 18, 2024-3:27 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !