MURAT BAŞOĞLU HAKKINDA ‘KANSER’ İDDİASI GÜNDEMDE

Bir dönem ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ve sunuculuk kariyeriyle dikkat çeken Murat Başoğlu, 2017 yılında gündeme gelen büyük bir skandalla televizyon dünyasından adeta silinmişti. Öz yeğeniyle Bodrum’da bir teknede çekilen uygunsuz görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş, olay kısa sürede büyük bir kamuoyu tepkisiyle karşılanmıştı. Bu gelişmelerin ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek’le evliliği sona ermiş hem de kariyerinde ani bir düşüş yaşamıştı. Yaşadığı toplumsal baskı ve itibar kaybı nedeniyle ekranlardan uzaklaşan Başoğlu, uzun bir süredir kameralardan ve magazin basınından uzak, sessiz bir yaşam sürüyordu.

Ancak şimdi, aradan geçen sekiz yılın ardından Başoğlu yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, ünlü sunucunun ciddi bir sağlık problemiyle mücadele ettiği öne sürüldü. Bu iddianın kaynağı ise, sanat dünyasında yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çeken ses sanatçısı Onur Akay oldu. “Sanat dünyasının felaket tellalı” olarak bilinen Akay, Murat Başoğlu’nun kansere yakalandığını ve tedavi sürecine başladığını iddia etti.

Onur Akay’ın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Başoğlu’nun sessizliğini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu oldu. İddiaların ardından Murat Başoğlu, resmi bir açıklama yapmaktan kaçınsa da Instagram hesabından güncel bir fotoğrafını paylaşarak dolaylı yoldan kamuoyuna seslendi. Paylaşımda herhangi bir metne yer vermeyen Başoğlu, şapka taktığı ve ciddi bir ifadeyle objektife baktığı bir kareye yer verdi. Bu paylaşım, takipçileri ve magazin dünyasında bazıları tarafından bir mesaj olarak yorumlandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Başoğlu’nun sağlık durumuna dair endişelerini dile getirirken, bazıları ise yıllar önce yaşanan skandalı yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımın ardından Murat Başoğlu’nun bir projeye mi hazırlandığı yoksa sağlık durumuna dair spekülasyonlara mı yanıt verdiği ise belirsizliğini koruyor. Başoğlu cephesinden henüz net bir açıklama yapılmış değilken, kamuoyunun ilgisi bir kez daha bu isme çevrilmiş durumda.