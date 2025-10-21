Eski Çalışanları Nusret Gökçe’yi İfşa Etti: Düşüşünün Perde Arkası Ortaya Çıktı

Dünya çapında “Salt Bae” olarak tanınan ve sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline gelen Nusret Gökçe, son dönemde tartışmaların gölgesinde kalıyor. ABD’deki restoran zincirlerinin iflasın eşiğine geldiği iddiaları gündeme gelirken, Gökçe’nin eski çalışanlarının açıklamaları ise dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

ABD Şubelerinde Kriz: Restoranlar Adeta Cezaevi Gibi

Daily Mail’in haberine göre, Miami, New York, Londra, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Beverly Hills gibi prestijli lokasyonlarda açılan Nusr-Et restoranları, son dönemde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle ABD’deki restoran zincirinin çökmenin eşiğine geldiği belirtiliyor. Miami ve New York’taki şubeler, ayakta kalabilen tek lokasyonlar olarak öne çıkarken, diğer şubelerde personel memnuniyetsizliği ve düşük satışlar dikkat çekiyor.

Eski Çalışanların İddiaları Şoke Etti

Nusret Gökçe’nin ABD’deki eski çalışanları, The Mail on Sunday’e verdikleri açıklamalarda, ünlü şefin restoran yönetimindeki sert ve baskıcı tutumunu gözler önüne serdi. Çalışanlar, uzun saatler boyunca yoğun ve katı bir disiplin altında çalıştıklarını, su içmelerine bile izin verilmediğini, tuvalete gitmenin sorun oluşturduğunu belirtti.

Bir çalışanın aktardığına göre, Nusret Gökçe’den bazen ayak masajı istendi ve kadın çalışanlara karşı uygunsuz davranışlar sergilendi. Çalışanlar, ünlü şefin sık sık yeni kadınlarla görüntülendiğini de dile getirdi.

Gösterişli Ama Tartışmalı Ürünler

Eski çalışanlar, Nusret’in “altın kaplama etler” gibi pahalı ve gösterişli ürünlerle satışları artırmaya çalıştığını ifade etti. “Ucuz yenilebilir altın kağıtlarla etleri süsleyip yüzlerce dolar fazlasına sattığını gördük” iddiası, restoranların prestijine gölge düşürdü.

Nicolas Maduro ile Fotoğraf Krizi

Gökçe’nin işlerinin yavaşlamasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile çekilen fotoğrafın da etkili olduğu iddia edildi. 2018’de Maduro’nun İstanbul’daki Nusret restoranında yemek yemesi, hem yerel hem de uluslararası basında büyük tartışmalara yol açmıştı. Eski çalışanlar, bu olay sonrası satışların düşmeye başladığını ve işletmelerin itibar kaybı yaşadığını öne sürdü.

Nusr-Et İmparatorluğu Sallanıyor

Bir zamanlar global çapta bir fenomen olarak görülen Nusret Gökçe’nin imparatorluğu, şimdi tartışmalar ve ekonomik sıkıntılarla sarsılıyor. Yüksek fiyatlı menüler, müşteri memnuniyetsizliği ve eski çalışanların ifşaatları, sosyal medyada ve uluslararası basında Gökçe’nin düşüşünü gözler önüne seriyor.

ABD şubelerinin iflasın eşiğinde olduğu ve personel ile yönetim arasındaki sorunların devam ettiği iddiaları, Nusret’in restoran zincirinin geleceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Sosyal medya ve haber sitelerinde gündemi uzun süre meşgul etmesi beklenen bu gelişmeler, “Salt Bae” fenomeninin sadece şov ve sosyal medya değil, iş yönetimi konularında da sınavdan geçtiğini gösteriyor.