Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni Hedef Aldı!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Konsolosu Eric Atkins, Basın danışmanları İlker Sezer ve Özgür Çabuk, Doğu Marmara bölgesinde bulunan medya kuruluşları ve Gazeteciler Cemiyetlerine bir dizi ziyarette bulunmak üzere dün (29 Eylül çarşamba) Bolu‘ya geldi.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu’nun yanı sıra cemiyetin yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette kent gündemi, habercilik anlayışı ve güncel sosyal konularda değerlendirmeler yapıldı. Görüşme sonunda da Basın Konsolosu Eric Atkins başta olmak üzere beraberindeki Basın Danışmanları Özgür Çabuk ve İlker Sezer, çalışan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte bu ziyaret ve Velioğlu‘nun instagram paylaşımı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan‘ın tepkisine neden oldu. Özcan hem kişisel hem de belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu’na sert eleştirilerde bulundu.

İşte o paylaşım…

OLMADI BAŞKAN, BOLU BUNU HAKETMİYOR!

Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı’nın;

Suriye’de YPG’ye binlerce TIR silah yardımında bulunan,

251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz’un baş mimarı olan FETÖ elebaşını besleyip kol kanat geren,

ABD’de BM toplantısında Cumhurbaşkanımızı BIRAKIN KARŞILAMAYI AYNI BİNADA GÖRÜŞMEYE TENEZZÜL BİLE ETMEYEN ABD’lilerin yöneticilerini, böyle karşılayıp, ‘dostum!’ diye hitap etmesi Bolu’da ki vatansever hemşerilerimizi son derece rahatsız etmiştir.

Sayın Velioğlu, Türk milliyetçisi, sade vatandaş olarak sana soruyorum:

BU DOSTLUK NEREDEN GELİYOR?!

Bu adamlarla görüşerek ne yapmak, nereye varmak istiyorsun?

Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir densizliktir!

Lütfen kendine gel.

Lütfen ciddiyetten uzak şekilde, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’na yakışmayacak davranışlarda bulunma.

Ve lütfen, YERLİ ve MİLLİ ol.

Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast eden, terör örgütlerine kucak açan ABD ve onun temsilcileri yüce Türk milletinin, bizlerin dostu değildir, olamaz da!

NOKTA!

BOLU GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN TANJU ÖZCAN’A SERT YANIT…

Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Açıklaması ise şöyle;

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Konsolosu Eric Atkins ve ekibinde yer alan Basın Müşaviri Özür Çabuk, Doğu Marmara bölgesinde bulunan medya kuruluşları ve Gazeteciler Cemiyetleri’ne bir dizi ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bu kapsamda Bolu’daki bazı medya kuruluşlarını da ziyaret eden ABD heyeti, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni de ziyaret etmek istemişlerdir. Cemiyetimizi ziyarete gelen heyet, Türk misafirperverliğini göstermek adına yönetimimiz ve kentteki gazetecilerle birlikte bir öğlen yemeğinde ağırlanmıştır.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti ve bazı yerel gazeteleri ziyaret eden ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Konsolosu Eric Atkins ve konsolosluk çalışanı Özgür Çabuk’un ziyaret fotoğraflarını Başkanımız Bülent Velioğlu’nun masumane şekilde instagram hesabından paylaşmasının ardından, Bolu Belediye Başkanı, milliyetçi oylara göz kırpmak adına bu fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarında, Bolu Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşarak, popülist şovlarına alet etmiştir.

Ama bunun nedenini çok iyi biliyoruz.

Sağlıklı bir kafayla yapılmadığını değerlendirdiğimiz ve Başkanımız Bülent Velioğlu’nun instagram paylaşımlarının ekran görüntüsünü alarak milliyetçilik edebiyatı yapmasını inanın gülerek izledik.

Geçtiğimiz günlerde Youtube programında bir kadınla ilgili anlattığı bel altı anısı sonrasında Başkanımıza ait internet sitesinde ‘Olmadı Başkan’ şeklindeki habere intikam amaçlı yapılan bu aciz paylaşımda Başkanımızın rahmetli annesine küfür ettiren Bolu Belediye Başkanı’nı hiç unutmayacağız.

Kendisini ABD Büyükelçisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ABD İstanbul Başkonsolosunu ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu da

‘Olmadı Kemal bey’ ya da ‘Olmadı Ekrem bey’ şeklinde eleştirmeye davet ediyoruz.

Eğer o kadar yüreği varsa…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur….

BOLU GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU