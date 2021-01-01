Taliban’dan Kan Donduran Görüntüler !

Afganistan’da ikinci ayını tamamlamak üzere olan Taliban rejimi İngiltere ile ilk resmi temasını kurdu ancak aynı gün gelen görüntüler bütün dünyaya korku saldı.

Kadınların okula gitmesini yasaklayan ve berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, Eylül ayı sonu itibariyle halka açık idamları başlattı.

Herat’ta bir esnaf ve oğlunu kaçırmak suçlamasıyla öldürülen dört erkeğin cesetleri vinçlere asıldı, benzer görüntüler yine Herat vilayetinin Obe semtinden geldi. Taliban bu kez girdikleri evi soymakla suçladığı üç erkeği öldürdü. İnfazın ardından parçalanmış cesetler meydana getirildi ve kepçelere boyunlarından asıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Afganistan’ın 1996-2001 arasındaki Taliban rejimine döndüğünü ortaya koyuyor. Örgüt, iktidarı ele geçirdiği ilk günlerde daha ılımlı olacağı sözünü vermişti. 1996 ve 2001 yılları arasında Afganistan’ı kan gölüne çeviren Taliban, hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılanların ellerini kesmiş, zina ile suçlananlar ise taşlanarak öldürülmüştü.