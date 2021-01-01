Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Taliban’dan Kan Donduran Görüntüler !

Taliban’dan Kan Donduran Görüntüler !
0 views
06 Ekim 2021 - 15:31

Afganistan’da ikinci ayını tamamlamak üzere olan Taliban rejimi İngiltere ile ilk resmi temasını kurdu ancak aynı gün gelen görüntüler bütün dünyaya korku saldı.

Son dakika haberler... Bu kez kepçeye astılar Dünya dondu kaldı
Kadınların okula gitmesini yasaklayan ve berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, Eylül ayı sonu itibariyle halka açık idamları başlattı.
Son dakika haberler... Bu kez kepçeye astılar Dünya dondu kaldı

Herat’ta bir esnaf ve oğlunu kaçırmak suçlamasıyla öldürülen dört erkeğin cesetleri vinçlere asıldı, benzer görüntüler yine Herat vilayetinin Obe semtinden geldi.

Son dakika haberler... Bu kez kepçeye astılar Dünya dondu kaldı

Taliban bu kez girdikleri evi soymakla suçladığı üç erkeği öldürdü. İnfazın ardından parçalanmış cesetler meydana getirildi ve kepçelere boyunlarından asıldı.

Son dakika haberler... Bu kez kepçeye astılar Dünya dondu kaldı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Afganistan’ın 1996-2001 arasındaki Taliban rejimine döndüğünü ortaya koyuyor. Örgüt, iktidarı ele geçirdiği ilk günlerde daha ılımlı olacağı sözünü vermişti.

Son dakika haberler... Bu kez kepçeye astılar Dünya dondu kaldı

1996 ve 2001 yılları arasında Afganistan’ı kan gölüne çeviren Taliban, hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılanların ellerini kesmiş, zina ile suçlananlar ise taşlanarak öldürülmüştü.

Son dakika haberler... Bu kez kepçeye astılar Dünya dondu kaldı

Taliban rejiminin ülkedeki cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını Eylül ayı sonunda uluslararası medyaya verdiği bir röportajda açıklamıştı.

Son dakika haberler... Bu kez kepçeye astılar Dünya dondu kaldı

90’lı yılların sonunda Taliban’ın birinci döneminde din polisi gücünün başında bulunan Turabi, uzuv kesmelerin ‘güvenlik ortamı için gerekli’ olduğunu savunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hadi Özışık’ın Çektiği Video Gündeme OturduHadi Özışık’ın Çektiği Video Gündeme Oturdu
Erdoğan’dan Anayasa’nın İlk 4 Maddesi ÇıkışıErdoğan’dan Anayasa’nın İlk 4 Maddesi Çıkışı
Rıza Kocaoğlu, Cihangir’de Fena YakalandıRıza Kocaoğlu, Cihangir’de Fena Yakalandı
Boşanmayı Askıya Aldılar !Boşanmayı Askıya Aldılar !
Okan Tapan’dan Üzücü Haber…Okan Tapan’dan Üzücü Haber…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban’dan Kan Donduran Görüntüler !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet Görevlisinden CHP’li Mahmut Tanal’a Ağır Küfürler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadi Özışık’ın Çektiği Video Gündeme Oturdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Anayasa’nın İlk 4 Maddesi Çıkışı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rıza Kocaoğlu, Cihangir’de Fena Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç, Öldü Haberlerine Yanıt Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boşanmayı Askıya Aldılar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okan Tapan’dan Üzücü Haber…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hat Koptu, İnfluencer’lar Kâbusu Yaşadı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadına Şiddet Bu Kez Hakimden Geldi !
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıza Kocaoğlu, Cihangir’de Fena YakalandıEkim 6, 2021-2:08 pm
Serdar Ortaç, Öldü Haberlerine Yanıt VerdiEkim 6, 2021-1:58 pm
Aralarındaki Gerilim Tırmanıyor !Ekim 6, 2021-11:24 am
Kim Dayanır Bülent Ersoy’a !Ekim 6, 2021-11:15 am
Olaylı Ayrılık Barışma mı Getirdi ?Ekim 6, 2021-11:03 am
İhanet Görüntüleri Ortaya Çıktı !Ekim 6, 2021-10:51 am
Yeni İlişkisi Reklam mı ?Ekim 6, 2021-10:44 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !