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Diyanet Görevlisinden CHP’li Mahmut Tanal’a Ağır Küfürler

Diyanet Görevlisinden CHP’li Mahmut Tanal’a Ağır Küfürler
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06 Ekim 2021 - 15:00

Hollanda’da Diyanet Vakfı Temsilcisi Mali Çavuşlu, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a küfür etti.

Hollanda’da Diyanet Vakfı Temsilcisi olarak görev yapan Mali Çavuşlu, CHP Milletvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a küfür etti. Tanal’ın paylaşımı ifşa etmesinin ardından ise Çavuşlu, paylaşımını silerek Tanal’dan özür diledi.

Olayın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tanal, Çavuşlu’ya “bir özürle temize mi çıkacaksınız?” diye sorarak şöyle dedi:

“Bir din görevlisi, Hollanda’daki Diyanet Vakfı temsilcisi, cami sorumlusu olarak rahmetli anneme küfrettiniz. Kamuoyuna duyurmam sonrası o çirkin mesajı silip özür diliyorsunuz. Bir özürle temize mi çıkacaksınız?”

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