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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! ‘İlk defa oy kullanacak gençler’ kime oy verecek?

Son seçim anketi sonucu yayınlandı! ‘İlk defa oy kullanacak gençler’ kime oy verecek?
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25 Mayıs 2022 - 14:51

MetroPOLL Araştırma’nın genç seçmenlerle yaptığı son anketin sonuçları ortaya çıktı.

Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 1

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son bir yılda yapılan 12 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’ndan derlenen genç seçmenlerle ilgili anket sonuçlarını paylaştı.

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 2

24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy vermeyen 1637 genç seçmene, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye o verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 3

İşte anketin sonuçları;

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 4

CHP: %20,1

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 5

AKP: %18,2

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 6

HDP: %13,6

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 7

MHP: %6,9

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 8

İYİ Parti: %6,3

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 9

DEVA Partisi: %1,4

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 10

Saadet Partisi: %0,6

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 11

Memleket Partisi: %0,5

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 12

Zafer Partisi: %0,5

1218

Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 13

Diğer: %2,5

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 14

Kararsız: %10,5

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 15

Protesto oy: %10,5

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 16

Cevap yok: %8,3

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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 17
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Son seçim anketi sonucu yayınlandı! 'İlk defa oy kullanacak gençler' kime oy verecek? - Sayfa 18
1818

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