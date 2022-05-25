Son seçim anketi sonucu yayınlandı! ‘İlk defa oy kullanacak gençler’ kime oy verecek?

MetroPOLL Araştırma’nın genç seçmenlerle yaptığı son anketin sonuçları ortaya çıktı.
MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son bir yılda yapılan 12 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’ndan derlenen genç seçmenlerle ilgili anket sonuçlarını paylaştı.
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24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy vermeyen 1637 genç seçmene, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye o verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
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İşte anketin sonuçları;
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CHP: %20,1
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AKP: %18,2
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HDP: %13,6
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MHP: %6,9
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İYİ Parti: %6,3
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DEVA Partisi: %1,4
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Saadet Partisi: %0,6
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Memleket Partisi: %0,5
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Zafer Partisi: %0,5
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Diğer: %2,5
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Kararsız: %10,5
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Protesto oy: %10,5
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Cevap yok: %8,3
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