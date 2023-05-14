Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…

SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
14 Mayıs 2023 - 10:14

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00’a kadar sürecek. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Seçmen bilgi kağıdını yanımızda bulundurmak zorunlu mu? İşte seçime dair merak edilenler…

  • Türkiye’nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
  • Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00 – 17.00 arasında sürecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
  • Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs’ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce’nin adı pusulada yer almaya devam edecek.
  • Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.
  •  Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
  • Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.
  •  Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?
AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !
Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL cezaKaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza
Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyorBakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor
Seçim günü yasakları devreye girdiSeçim günü yasakları devreye girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler sandık başında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy Oranları ve dakika dakika son gelişmeler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçim günü yasakları devreye girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !