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Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! “Yine çatlayacaklar”

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! “Yine çatlayacaklar”
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19 Ocak 2022 - 13:37

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! “Yine çatlayacaklar”

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle takipçilerinin dikkatini çeken Gülben Ergen katıldığı ödül töreni için siyahın asaletine sığındı. Gülben Ergen yine iddialı bir göğüs dekoltesi tercih etti. Ergen’in bu seçimine takipçilerinden beğeni yağdı.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 1

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle son günlerde dikkat çeken Gülben Ergen takipçilerini ikiye bölmüştü.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 2

Birbirine benzer tarzda seçimler yapan Ergen’e “Modacını değiştir sana yakışmıyor tarzın bu değildi” yorumları yağmıştı.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 3

Gülben Ergen geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 4

Siyahlar içinde olan Ergen’in tercihi yine göğüs dekoltesinden yana oldu.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 5

 Tanju Babacan imzalı kıyafet Ergen’in hayranlarından tam puan aldı.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 6

Gülben Ergen’in hayranları “Yine çatlayacaklar” yorumlarında bulundu.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 7

Ergen ödül töreninde de İzzet Yıldızhan’a gönderme yaparak “Kimsenin kimsenin giyimine karışmadığı iyi yıllar dilerim” dedi.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 8

İşte Gülben Ergen’in o pozları:

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 9
Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 10
Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 11
Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 12
Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 13

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 15

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Yine çatlayacaklar" - Sayfa 17

 

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