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Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi

Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 20 zam geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 10:06

Dizi, film ve belgesel izleme platformu Disney+, Türkiye fiyatlarına ciddi oranda zam yaptı. İşte yeni Disney Plus fiyatları…

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi içerikleri barındıran Disney+, abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 20 oranında zam yaptı.

2024 yılı içinde ikinci kez yapılan bu fiyat artışı ile birlikte aylık abonelik ücreti 134,99 TL’den 164,99 TL’ye yükselirken, yıllık abonelik ücreti de 1.349,90 TL’den 1.649 TL seviyesine çıktı.

Bu zam, platformun zengin içeriklerine erişmek isteyen kullanıcılar için yeni bir maliyet anlamına geliyor.

17 EKİM’DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Açıklamaya göre, güncel fiyatlar 17 Ekim 2024 tarihinden itibaren yeni üyelikler için geçerli olacak.

17 Ekim 2024 tarihinden önce abonelik satın alan kullanıcılar ise zamlı fiyatlarla 21 Kasım 2024 tarihinde veya sonrasındaki fatura dönemlerinde karşılaşacaklar.

Bu zam, Disney+’ın 2024 yılındaki ikinci fiyat artışı olarak dikkat çekiyor. Şubat 2024’te yapılan ilk zamda, abonelik ücretlerine yüzde 100 oranında bir artış uygulanmıştı.

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