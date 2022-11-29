Şişli’de gecekondudaki katliam! Zanlının cinayet sonrası kaçışı kamerada…

Şişli’de 4 gün önce bir evde 2’si kadın 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Bülent P., Adapazarı’nda gözaltına alındı. Sorguya alınan Bülent P.’nin ifadesinde Vahit Ateş’i kız arkadaşıyla birlikte olduğu için, evde bulunan kadınları ise görgü şahidi oldukları için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Bülent P.’nin 1,5 ay önce de cinayetin işlediği evi kurşunladığı tespit edildi. Bülent P.’nin cinayet sonrası kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli, Kuştepe mahallesinde 4 gün önce meydana gelen olayda, bir ihbar üzerine eve giren polis ekipleri, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş 2’si kadın 3 kişinin cansız bedeni ile karşılamıştı. Yapılan incelemede 12 saat önce öldürüldükleri tespit edilen cesetlerin Vahit Ateş (45), T.V. (17) ile Merve Özturan’e (27) ait olduğu belirlenmişti.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis evden çıkan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, cinayetleri işleyen şüphelinin elinde büyük bir poşetle hızla kaçtığı görüldü.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak, şüpheliyi Kağıthane, Yayha Kemal Mahallesi’ndeki evine kadar takip etti. Ardından kimliği belirlenen şüphelinin Adapazarı’na gittiği tespit edildi.

ADAPAZARI’NDA OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri Adapazarı’nda elinde bavulla güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda olayın şüphelisi Bülent P. gözaltına alınarak dün gece İstanbul’a getirildi. Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek ise Çağlayan’da bir evin bahçesinde bulundu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan Bülent P.’nin polislere Vahit Ateş’in, kız arkadaşı E. ile ilişkisi olduğunu bu nedenle onu defalarca uyardığını söylediği, bir süre sonra kız arkadaşı E.’nin hala Vahit Ateş’in evine gittiğini öğrenmesi üzerine cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

OLAYA TANIK OLDULAR DİYE KATLETMİŞ!

Bülent P.’nin evde bulunan 17 yaşındaki T.V. ile 27 yaşındaki Merve Özturan’ı olaya tanık oldukları ve olay sırasında bağırdıkları için öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Bülent P. adliyeye sevk edildi.