SİNAN AKÇIL’IN ANONSU TEPKİ TOPLADI: WANDA NARA GÖNDERMESİ IŞIN KARACA’YI KIZDIRDI

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Sinan Akçıl’ın sahnede Simge Sağın’ı anons ederken yaptığı espri, sosyal medyada ve sanat camiasında geniş yankı uyandırdı. Akçıl’ın “Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın” şeklindeki ifadesi, bazı çevrelerce esprili bulunsa da, özellikle kadın sanatçılara yönelik saygısız bir yaklaşım olarak eleştirildi.

IŞIN KARACA’DAN SERT TEPKİ

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Sinan Akçıl’ın bu sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Karaca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu nasıl bir çirkin üslup! Hepinizden çok çalışan kadınlara gösterdiğiniz ‘şiddet abası’ hiç yakışıyor mu! Espri böyle bir şey değil! Simge’ye kocaman alkışlar.”

Karaca’nın sert çıkışı, sosyal medyada da geniş destek gördü ve tartışmayı daha da alevlendirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sinan Akçıl’ın yaptığı anons, sosyal medyada farklı görüşleri beraberinde getirdi. Bir grup, Akçıl’ın sözlerini esprili bulurken, diğer bir grup bu ifadelerin cinsiyetçi ve kadın sanatçılara karşı saygısız olduğunu savundu. Özellikle kadın hakları savunucuları, sahnede bu tür ifadelerin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

SANAT CAMİASINDA SAYGI TARTIŞMASI

Bu olay, sanat dünyasında ödül törenlerinin ciddiyeti ve sahnede yapılan esprilerin sınırları hakkında yeni bir tartışma başlattı. Kadın sanatçılara yönelik hassasiyetin daha da artırılması gerektiği yönündeki çağrılar, konuyu kamuoyunda gündeme taşıdı.

SİNAN AKÇIL’DAN YANIT BEKLENİYOR

Sinan Akçıl, sosyal medyada ve basında kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak olayın yankıları, Akçıl’ın bu konuda bir yanıt vermesi beklentisini artırıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/