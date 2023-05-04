Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sihirli Annem’in Kerem’inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı

Sihirli Annem’in Kerem’inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
04 Mayıs 2023 - 10:34

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, geçtiğimiz aylarda sevgilisi İren Doğan’la nikah masasına oturdu. Cedolin’in eşi İrem Doğan hem güzelliği hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 1

Bir döneme damga vuran ve çocukları ekran başına kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterine hayat veren Michele Cedolin, artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

113

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 2

ARALIK AYINDA NİKAH MASASINA OTURDU
O dönemin çocuk yıldızları arasında gösterilen Michele Cedolin, yıllar içinde kariyerini farklı yöne kaydırdı.

213

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 3

Yıllar sonra Kim Milyoner Olmak İster’e katılarak kendini gösteren Michele Cedolin programda evlenme teklifi ettiği İrem Doğan ile hayatını birleştirdi.

313

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 4

Aralık ayında nikah masasına oturan Michele Cedolin eşinin güzelliği ile gündemde.

413

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 5

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR
İrem Doğan Cedolin, 5 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından eşiyle olan seyahatlerini ve özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

513

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 6

Cedolin’in güzelliğine ise takipçileri kayıtsız kalmıyor.

613

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 7

713

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 8

813

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 9

913

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 10

1013

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 11

1113

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 12

1213

Sihirli Annem'in Kerem'inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı - Sayfa 13

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Didem Soydan üstsüz pozuyla nefes kesti! Göğüslerini elleriyle kapattıDidem Soydan üstsüz pozuyla nefes kesti! Göğüslerini elleriyle kapattı
Merve Boluğur’dan yeni imaj: O ünlüye benzetildiMerve Boluğur’dan yeni imaj: O ünlüye benzetildi
Muharrem İnce, “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı” sözlerini savundu, destek şartını açıkladıMuharrem İnce, “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı” sözlerini savundu, destek şartını açıkladı
Tuba Ünsal’dan aşk dolu kareler: Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştıTuba Ünsal’dan aşk dolu kareler: Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Uyuşturucu baronu Zindaşti’yi bir gece yarısı tahliye etmişti…Uyuşturucu baronu Zindaşti’yi bir gece yarısı tahliye etmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SONAR araştırmanın son anketi dengeleri değiştirir! Hakan Bayrakçı canlı yayında açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pucca üçüncü kattan düşen oğlunun ameliyat sonrası halini paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan üstsüz pozuyla nefes kesti! Göğüslerini elleriyle kapattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sihirli Annem’in Kerem’inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Boluğur’dan yeni imaj: O ünlüye benzetildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce, “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı” sözlerini savundu, destek şartını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuba Ünsal’dan aşk dolu kareler: Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uyuşturucu baronu Zindaşti’yi bir gece yarısı tahliye etmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sırbistan’da 7. sınıf öğrencisi okulu kana buladı! Çok sayıda ölü var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
RSF Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni açıkladı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !