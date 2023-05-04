Sihirli Annem’in Kerem’inin eşine bir bakın! Güzelliği her şeyi gölgede bıraktı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, geçtiğimiz aylarda sevgilisi İren Doğan’la nikah masasına oturdu. Cedolin’in eşi İrem Doğan hem güzelliği hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Bir döneme damga vuran ve çocukları ekran başına kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterine hayat veren Michele Cedolin, artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
113
ARALIK AYINDA NİKAH MASASINA OTURDU
O dönemin çocuk yıldızları arasında gösterilen Michele Cedolin, yıllar içinde kariyerini farklı yöne kaydırdı.
213
Yıllar sonra Kim Milyoner Olmak İster’e katılarak kendini gösteren Michele Cedolin programda evlenme teklifi ettiği İrem Doğan ile hayatını birleştirdi.
313
Aralık ayında nikah masasına oturan Michele Cedolin eşinin güzelliği ile gündemde.
413
GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR
İrem Doğan Cedolin, 5 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından eşiyle olan seyahatlerini ve özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.
513
Cedolin’in güzelliğine ise takipçileri kayıtsız kalmıyor.
613
713
813
913
1013
1113
1213