Sezen Aksu’nun Oğlu Mithat Can Özer’den Uzun Aradan Sonra Paylaşım

Minik Serçe Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, oyuncu Alina Boz ile yaşadığı ilişki sonrası uzun süre magazin gündeminden uzak kaldı. Ayrılık sonrasında sosyal medyayı da sessize alan Özer, aylar sonra paylaşım yaptı.

Portekiz’in Lizbon kentine yerleşen Mithat Can Özer, son paylaşımlarında saçı ve sakalı karışık hâliyle dikkat çekti. Görünümü, takipçileri tarafından şaşkınlık ve ilgiyle karşılandı. Sosyal medyadaki paylaşımı kısa sürede yoğun beğeni ve yorum aldı.

Özer’in uzun süre ortalıkta görünmemesi, magazin takipçileri tarafından merakla takip ediliyordu. Paylaşım, hayranları tarafından heyecanla karşılandı ve sosyal medyada yeniden gündem oldu.

