  Hülya Avşar'ın Kira Davasında Karar: Yeni Kira 45 Bin TL

Hülya Avşar'ın Kira Davasında Karar: Yeni Kira 45 Bin TL

Sarıyer’deki dairesinde kiracıyla anlaşmazlık yaşayan ünlü sanatçı Hülya Avşar, kira artışı için açtığı davayı kazandı. Önceki kira bedeli 25 bin TL olan evde, mahkeme kararıyla yeni kira 45 bin TL olarak belirlendi.

Taraflar arabuluculuk yolunu denese de anlaşma sağlanamayınca dava İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak karar verdi.

Hülya Avşar’ın Kira Davasında Karar: Yeni Kira 45 Bin TL
