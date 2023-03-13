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SEYHAN SOYLU, SEREN SERENGİL VE NİHAT DOĞAN’I BARIŞTIRDI…

SEYHAN SOYLU, SEREN SERENGİL VE NİHAT DOĞAN’I BARIŞTIRDI…
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13 Mart 2023 - 22:21

Şöhretler dünyasında sevgiler de nefretler de çok uzun ömürlü olmuyor. Büyük aşkla başlayan ilişkiler yakışık almayan sözlerle son buluyor, ya da nefretle birbirlerinden uzaklaşanlar fırsat ve ortamına göre adeta “kanki” oluyorlar…
İşte iki örnek Seren Serengil ve Nihat Doğan. Her ikisi de Beyaz TV macerası ve öncesinde birbirleriyle küsmüşler adlarını dahi anmamışlardı…
Seren Serengil’e olan düşkünlüğü ile tanınan aktivist gazeteci Seyhan Soylu bir süredir küs olduğu ve oğlunun dünyaya gelmesiyle barıştığı Nihat Doğan’ı unutmadı… Seren Serengil’le aralarındaki kavgaya son vermek için plan yaptı. Pelit’in kurduğu çikolata müzesinde her iki ünlüye randevu verdi ve onları buluşturdu… Seren Serengil ve Nihat Doğan Seyhan Soylu’nun organizasyonunda buluştular va aralarındaki buzlar eridi… Müze gezisi boyunca ünlü ikiliye laf atan Seyhan Soylu’nun başka bir amacı daha vardı. Sürekli değişik ortamlarda dillendirdiği “Seyhan Soylu, Seren Serengil, Nihat Doğan” haber masası için ilk adımı atmış oldu…
Bu buluşmada, Selin Ciğerci’nin Konya’da protesto edilmesiyle ilgili olayı da soran Seyhan Soylu iki ünlünün de destek mesajlarını aldı… Seren Serengil Selin Ciğerci’ye haksızlık yapıldığını söyledi…

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