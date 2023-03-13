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Komşu bu skandal ile çalkalanıyor… Yunanistan’ı sarsan tren faciasında korkunç iddia

Komşu bu skandal ile çalkalanıyor… Yunanistan’ı sarsan tren faciasında korkunç iddia
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13 Mart 2023 - 12:59

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasına yönelik tepkiler devam ederken kaza mağdurunu temsil eden avukat Giorgos Bartzokis’in sözleri ülkenin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Komşu Yunanistan’da gündem Tempi bölgesinde meydana gelen Tren Kazası.

Onlarca kişinin ölümüne neden facia sonrası ortaya atılan iddia ise ülkenin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Kaza mağdurunu temsil eden avukat Giorgos Bartzokis kendisine ulaşan tanıkların kazadan saatler önce tren istasyonundaki görevlilerin bir parti düzenlediğini belirtti.

In.gr’de yer alan haberde şu ifadeye yer verildi;

‘Ölümcül kazadan birkaç saat önce, iddiaya göre karakol salonunda bulunanlar alkollü bir parti düzenledi.’

 

Komşu bu skandal ile çalkalanıyor... Yunanistanı sarsan tren faciasında korkunç iddia

 

‘Tanıklar bize trajik şeyler anlattılar, biz de bunları duyduğumuzda inanmadık’ diyen avukat alkol testinin ise kazadan 5 saat sonra yapılmasına tepki gösterdi.

Kazada hatası olduğu iddia edilen tren yolu çalışanının alkollü olabileceğinin altını çizen Avukat bu iddianın incelenmesi gerektiği ve bu kapsamda istasyon şefini gözaltına alan güvenlik güçlerinin ifade vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

57 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin geçtiğimiz 1 Mart’ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı.

Kazada 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan ise hala Haber alınamadığı açıklanmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu.

 

Komşu bu skandal ile çalkalanıyor... Yunanistanı sarsan tren faciasında korkunç iddia

 

Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti.

İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

‘KURBANLARIN YAKINLARINA ÖZÜR BORÇLUYUM’

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise kazanın ardından özür dilemişti.

Facebook hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Miçotakis, ‘Başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına kocaman bir özür borçluyum’ demişti.

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