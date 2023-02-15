Seren Serengil’den duygusal paylaşım

Sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesini depremde kaybeden Seren Serengil, aradan geçen 1 haftanın ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6’lık iki şiddetli deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi.

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti.

Tohma’nın annesi kurtarılamadı

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremde Mustafa Tohma’dan da kötü haber gelmişti. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın göçükte sıkışan annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Serengil, aradan geçen bir haftanın ardından yürek sızlatan bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından Mustafa Tohma’nın aile fotoğraflarını yayınlayan Serengil, şunları yazdı:

“Sen bu dünya için fazla iyiydin”

“Belki de sen bu dünya için fazla iyiydin… Bugün 7 gün oldu… Tüm dualarımız sana… Tüm haklarımız sana helal olsun. Mekanın cennet olsun.”