BEŞİKTAŞ’TAN TÜRK HAKEME KIRMIZI KART!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda, Beşiktaş yönetiminden Türk hakemlere yönelik sert bir tepki geldi. Son haftalarda hakem kararlarından ciddi şekilde rahatsızlık duyan siyah-beyazlı yönetim, yaklaşan derbi maçı öncesi flaş bir adım atmaya hazırlanıyor.

HAKEMLERE KIRMIZI KART MESAJI!

Beşiktaş cephesinden gelen bilgilere göre, özellikle son oynanan karşılaşmalardaki hakem hataları sonrası yönetim, Türk hakemlere resmen güvenmediklerini ortaya koyan radikal kararlar almayı planlıyor. Kulüp yönetimi, derbi maçına yabancı hakem atanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunmayı gündemine aldı.

“ADALET İSTİYORUZ”

Beşiktaş Yönetimi’ne yakın kaynaklar, “Türk hakemlerinin tarafsızlığına olan güvenimiz sarsılmıştır. Bundan sonra adaletin sağlanabilmesi için yabancı hakem uygulaması talep edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

DERBİ ÖNCESİ STRATEJİK HAMLE

Süper Lig’de oynanacak kritik derbi öncesinde yapılacak bu başvurunun, Türk futbolunda taşları yerinden oynatabileceği ve hakem tartışmalarını alevlendireceği belirtiliyor.

Beşiktaşlı yöneticiler, “Türk hakemler, Beşiktaş maçlarında adaleti sağlayamıyor. Artık yeter!” diyerek, önümüzdeki derbi için yabancı hakem ısrarını sürdürüyor.

TARAFTARDAN YÖNETİME DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medya üzerinden “#YabancıHakem” etiketiyle yönetime destek veriyor. Taraftarlar, “Adalet istiyoruz, Türk hakemlerine güvenmiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

TFF’NİN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Beşiktaş’ın bu adımına karşılık Türkiye Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yanıt vereceği büyük merak konusu. TFF’nin daha önce benzer taleplere sıcak bakmaması, Beşiktaş ile federasyon arasında yeni bir krizin kapısını aralayabilir.

SONUÇ: DERBİ ÖNCESİ GERİLİM TIRMANIYOR

Türk futbolunun en önemli maçlarından biri olan derbi öncesinde Beşiktaş’ın bu hamlesi, hem hakem camiasını hem de futbol kamuoyunu derinden etkiledi. Kararın ne olacağı ve derbinin nasıl bir atmosferde oynanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com