Trabzonspor-Beşiktaş maçında tartışma yaratan kırmızı kart ve penaltı pozisyonları!

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Yayıncı kuruluşun eski hakemlerden oluşan Trio ekibi, tartışmalı pozisyonları masaya yatırdı.
Süper Lig’in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş yenişemedi: 1-1. Hakem Ali Şansalan’ın verdiği bazı kararlar, tartışmaları beraberinde getirdi. Trio ekibi pozisyonları değerlendirdi.
10. DAKİKADA VISCA’NIN RAFA SILVA’YA MÜDAHALESİNDE HAKEMİN KIRMIZI KART KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Feyyaz hoca, ‘İyi VAR var’ dedi maçtan sonra.
Bahattin Duran: Bence doğru söylemiş. Çünkü bu pozisyonda… Biraz önce futbolu iyi biliyor, yanaştı, etti dedim ama şimdi burada uyarı olmaz. Bulunduğu yer itibariyle bunu sahadan hakemin çözmesi lazım. Hakem, burada sarı kart bile göstermedi. Sadece genel uyarı yapmayı tercih etti ama çok yanlış bir tercihti bu. Tartışmasız, çok net bir kırmızı kart. Görüntüler her şeyi anlatıyor zaten. Fazla bir şey söylemeye gerek yok.
Bahattin Duran: Çok doğru bir VAR müdahalesi. Özgür Yankaya’yı da tebrik ediyorum. Maçın 10. dakikası, doğru bir VAR müdahalesiyle sonuç kırmızı kart oldu ama hakemin bunu sahada çözüp kırmızı kart vermesi lazımdı.
Bülent Yıldırım: İlave söze gerek yok. Zaten çok net görünüyor. Bütün kriterler… Ayağın neresiyle nereye? Rakibin sağlığı için toplamında risk oluşturuyor mu? Evet. Niyet de zaten topa değil.
Deniz Çoban: Ali Şansalan tecrübesi bunu çözer aslında.
Bahattin Duran: Evet, ben ona çok şaşırıyorum zaten.
Bülent Yıldırım: İyi ki VAR var. Video hakemi, kutlamak lazım. Cesaretle bunu hakeme izlettirip doğru müdahalede bulundu.
15. DAKİKADA MASUAKU’NUN BARDHI’YE MÜDAHALESİNDE HAKEMİN SARI KART KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Faul tartışmasız. Biraz öncekinden farkı ne? Ciddi faullü oyundan kontrolsüz faule yani kırmızı karttan sarı karta burada kararı indirgeyen unsurlar ne? Birincisi; topuk yerde, evet rakibin bileğine doğru kramponun üzerinden çıkıyor ancak bu sınırdadır. Daha yukarıya bassa güç transferi tam olsa bu da kırmızı olurdu. Yani birkaç santimetre yukarıdan bunu yapsa bir kırmızı karttan bahsederdik. Kırmızı kartlık değil sarı kartlık. Doğru bir faul, doğru bir sarı kart. Ondan yana bir problem yok. Şimdi kıymetli hocamın tepkilerini de gösterelim.
Bülent Yıldırım: Şimdi, itiraz başladı. Başladı. Bütün teknik alan, arkasından kalktı. Hocam itiraz ediyor. Eliyle açık bir beden dili yapıyor. Sonra da ayağına bastığını gösteriyor kendince. Ve şu anda da oyun alanına girmiş durumda. Oyun kuralları kitabının bu konudaki hükmü çok net ve açık. Hiç yoruma da gerek yok. Dördüncü hakem arkadaşımız nerede?
Şimdi geliyor. Geç geliyor. Hani hakemi eleştiriyoruz zaman zaman da aynaya da zaman zaman bakmak lazım. Hocamın bu yaptığı hareketin karşılığı, bir karara itiraz etmek için oyun alanına girmek ve beden dili kullanmanın karşılığı kırmızı kart arkadaşlar. Kural kitabı böyle diyor. Burada hocam, gözden kaçmış görünüyor. Onun dışında Masuaku’nun sarı kartı %100 doğru.
Bahattin Duran: Bülent hocam, çok güzel anlattı. Bu pozisyonun sonunda bir kırmızı kart çıkmalıydı. Şenol hocaya çıkmalıydı. Masuaku’nun yaptığı hareket, net bir sarı kart. Fazlası olmaz. Hocam, çok güzel ifade etti. Güç transferini yapamadı, topuğu yerde. Evet, Trabzonspor kulübesinin tamamı çıkmış ama bu hareketin karşılığı sarı kart. Hakem, doğru bir sarı kart verdi ama Şenol hocanın oyundan ihraç edilmesi gerekiyordu.
45+3. DAKİKADA BEŞİKTAŞ’IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Bir hava topu pozisyonu. Defansif oyuncu, risk aldı. Eli, Immobile’nin omuzlarında. Immobile, buna rağmen topla oynamayı başardı. Hakem de avantaj düşündü belki. Belki yeterli bir etkili tutma hamle olmadığını düşünüp devam ettirdi. Şimdi bu pozisyon özelinde iki türlü bakabiliriz. Birincisi, kale arkası çekiminden olan görüntü çok net.
Bülent Yıldırım: İki elle omzundan bir çekme var. Hakem, sadece buna odaklanıp zart penaltıyı verse eleştirecek kimse çıkar mı?
Deniz Çoban: Hayır.
Bülent Yıldırım: Çıkar mı? Çünkü dikkatsiz bir müdahale der. Ancak fotoğrafın başlangıç, gelişme ve sonucunu değerlendirdiğini düşünüyorum. Etkili bir çekme olmadığını, Savic’in profesyonelce tutup bıraktığını, rakibinin yeterince etkilenmeyip topla da oynadığını değerlendirdi. Ben, onun görüşüne saygı duymak durumundayım.
Bahattin Duran: Ben, hakemle aynı fikirdeyim. Evet, Savic risk aldı ama yani refakat etmiş artık. Omzuna koymuş ama böyle tutup çevirmemiş. Onu hissetmiş zaten. Immobile de geriye doğru gidiyor. Bence devam kararı doğru burada.
Bülent Yıldırım: İşte sübjektif olan bu tarz etkilerde hakemin açısı iyiyse ve bir karar verdiyse de zaten…
Bahattin Duran: Pozisyona yakın ve görüyorsa…
Bülent Yıldırım: Burada gördüğünü görüyoruz. Sonuçta onun değerlendirmesine saygı duymak durumundayız diye o sebeple söylüyorum. Hemfikiriz seninle.