Trabzonspor-Beşiktaş maçında tartışma yaratan kırmızı kart ve penaltı pozisyonları!

Şimdi geliyor. Geç geliyor. Hani hakemi eleştiriyoruz zaman zaman da aynaya da zaman zaman bakmak lazım. Hocamın bu yaptığı hareketin karşılığı, bir karara itiraz etmek için oyun alanına girmek ve beden dili kullanmanın karşılığı kırmızı kart arkadaşlar. Kural kitabı böyle diyor. Burada hocam, gözden kaçmış görünüyor. Onun dışında Masuaku’nun sarı kartı %100 doğru.

Bahattin Duran: Bülent hocam, çok güzel anlattı. Bu pozisyonun sonunda bir kırmızı kart çıkmalıydı. Şenol hocaya çıkmalıydı. Masuaku’nun yaptığı hareket, net bir sarı kart. Fazlası olmaz. Hocam, çok güzel ifade etti. Güç transferini yapamadı, topuğu yerde. Evet, Trabzonspor kulübesinin tamamı çıkmış ama bu hareketin karşılığı sarı kart. Hakem, doğru bir sarı kart verdi ama Şenol hocanın oyundan ihraç edilmesi gerekiyordu.

45+3. DAKİKADA BEŞİKTAŞ’IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Bir hava topu pozisyonu. Defansif oyuncu, risk aldı. Eli, Immobile’nin omuzlarında. Immobile, buna rağmen topla oynamayı başardı. Hakem de avantaj düşündü belki. Belki yeterli bir etkili tutma hamle olmadığını düşünüp devam ettirdi. Şimdi bu pozisyon özelinde iki türlü bakabiliriz. Birincisi, kale arkası çekiminden olan görüntü çok net.

Bülent Yıldırım: İki elle omzundan bir çekme var. Hakem, sadece buna odaklanıp zart penaltıyı verse eleştirecek kimse çıkar mı?

Deniz Çoban: Hayır.

Bülent Yıldırım: Çıkar mı? Çünkü dikkatsiz bir müdahale der. Ancak fotoğrafın başlangıç, gelişme ve sonucunu değerlendirdiğini düşünüyorum. Etkili bir çekme olmadığını, Savic’in profesyonelce tutup bıraktığını, rakibinin yeterince etkilenmeyip topla da oynadığını değerlendirdi. Ben, onun görüşüne saygı duymak durumundayım.

Bahattin Duran: Ben, hakemle aynı fikirdeyim. Evet, Savic risk aldı ama yani refakat etmiş artık. Omzuna koymuş ama böyle tutup çevirmemiş. Onu hissetmiş zaten. Immobile de geriye doğru gidiyor. Bence devam kararı doğru burada.

Bülent Yıldırım: İşte sübjektif olan bu tarz etkilerde hakemin açısı iyiyse ve bir karar verdiyse de zaten…

Bahattin Duran: Pozisyona yakın ve görüyorsa…

Bülent Yıldırım: Burada gördüğünü görüyoruz. Sonuçta onun değerlendirmesine saygı duymak durumundayız diye o sebeple söylüyorum. Hemfikiriz seninle.