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Sedat Peker’in avukatından dikkat çeken sözler! ‘Uygulayınca görürsünüz…’

Sedat Peker’in avukatından dikkat çeken sözler! ‘Uygulayınca görürsünüz…’
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19 Ekim 2022 - 17:21

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Halk TV’de ‘Kayda Geçsin’ programında, ‘Sedat Peker yeni paylaşım yapacak mı? Türkiye’ye iadesi mümkün mü?’ sorularına yanıt verdi.

Peker’in bir pasaportu olmadığı için herhangi bir ülkenin elçiliğine giderek kendisini tanıtamayacağını ve başka ülkeye iltica etmesinin zor olduğundan bahseden Barkın, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kendilerine sığınan bir kişinin iade edilmemesi geleneği olduğunu hatırlattı ancak bunun bir veri olamayacağını belirtti.

Barkın son zamanlarda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmanın durumu değiştirebileceğini, bu yakınlaşmadan hem yurttaş olarak hem de müvekkili açısından endişe duyduğunu da sözlerine ekledi. Barkın’ın aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında bir iade anlaşması da bulunmuyor.

Barkın “tehdit alıp almadığı” sorusuna “Sedat Peker bir kamikaze tweeti mi atacak bunu bilmiyorum. Belgelerini nerede saklıyor? Onu da bilmiyorum. O yüzden de tehdit almıyorum” dedi.

Barkın, Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki son durumunu da anlattı. Peker’in seçimden 2 ay önce paylaşım yapacağını söylemesinin hatırlatılması üzerine Barkın, şunları kaydetti:

“Bana sorarsanız hem yurttaşlar ve basın mensupları ve siyasi partiler kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. İçtenlikle yanıt veriyorum. Bilmiyorum. İmasından bile edinmiş değil. Kafkas geleneğinden geldiğinden bahseden bir kişinin yapacağının kestirilemeyeceğini biliyorum. Kendisi bakıyor ve tebessüm ediyor.”

“SEDAT PEKER DANIŞMAZ. DÜŞÜNÜR DİNLER. NE KARAR VERİR BİLMEZSİNİZ”

Sedat Peker’in sözcüsü olmadığını söyleyen Barkın “Sedat Peker’in bir sözcüye ihtiyacı olabileceğini ya da bir sözcü ile çalışabileceğini düşünmüyorum. Bir basın danışmanı olmayacağı gibi… Sedat Peker danışmaz. Düşünür dinler. Ne karar verir bilmezsiniz siz. Uygulayınca görürsünüz” diye konuştu.

YENİ PAYLAŞIMLAR YAPACAK MI?

Barkın, Peker’in paylaşımlarının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

“Onun ailesinin ve geleceğini gözetmekle yükümlü bir kişi olarak bana sorsa, paylaşımları yapmamalısınız derim. Buna ‘tamam’ diye yanıt vermez sanırım. Kurtuluşun anahtarı olarak gördüğüm birinin paylaşım yapmasını isterim ve yapmamasını sağlık veririm. Ama ne karar verir bilmiyorum. Mayıs 2021’den sonraki paylaşımlarının yaptığı toplumsal hareketlilik gözler önünde.”

PEKER’İN İADESİ GÜNDEMDE Mİ?

Barkın, Sedat Peker’in iade edilmesini ciddi bir olasılık olarak gördüğünü de söyledi.

“DİYORSUNUZ Kİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SEDAT PEKER’İN İDDİALARINI SAVCILIĞI TAŞIDIK. BENCE TAŞIMAYIN”

Barkın, Sedat Peker’in suç örgütü lideri olmadığını savunarak, “Adli sicil evrakında bir suç yok. Adli sicil arşivinde kaydı var” diye konuştu ve şunları kaydetti:

“Kelebek operasyonunda bir mahkumiyeti var tabi. Kişisel verilerin korunmasında bile uluslararası hukuk dijital veride unutulma hakkını tanıyor. Her halde bir insanın on küsur yıl önce aldığı… ve bana sorarsanız Ergenekon davalarının öncülüdür kelebek operasyonu, net bir FETÖ etkisi vardır. Oradan bir mahkumiyeti var ancak adli sicil kağıdında bugün bir mahkumiyeti yok. Adli sicil arşivinde bir mahkumiyeti var. Bu mahkumiyeti onu ömür boyu suç örgütü lideri olarak tanımlayabilir mi bilmiyorum.”

“Mehmet Ağar hakkında da aynı gerekçe ile verilmiş bir mahkûmiyet var. Ben çok yakışıksız bulurum ama siz Mehmet Ağar ile ilgili bir cümle kurarken her zaman çete lideri falan diyor musunuz başında?”

“Siz Sedat Peker’in ortaya koyduklarına dayanak bir siyaset üretiyorsunuz, ilk defa yıllar sonra onun ifşaları ile cumhuriyet savcılıklarına şikâyet dilekçeleri veriyorsunuz. Diyorsunuz ki suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını savcılığı taşıdık. Bence taşımayın. Çünkü hiçbir suç örgütü lideri iddialarının ciddiye alınmasına değmez. Hala suç örgütü lideri vasfını taşıyorsa benim avukatlık yapmam mümkün değil, mafya avukatı da olmam. Suç işleyen her kişi suç örgütü lideri değil.”

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