SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2022/3 dönem sözleşmeli er E-Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er sonuçları resmi internet sitesinde açıklandı… 2022/3 dönem sözleşmeli er başvurularını yapan adaylar, dün akşam yapılan açıklama ile sorgulama ekranına girişlerini yapıyor… Peki, sözleşmeli er başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte e devlet sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama ekranı

1. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecektir.

2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak,

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nu, getireceklerdir.

7. Sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması önem arz etmektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

13. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz. Giriş yapmak için tıklayınız.

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan bölüme bakınız.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, Temin Kılavuzlarında gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilmektedir. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

2.Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),

3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

4. Temin Kılavuzunda ilan edilen sınavlardan yine kılavuzda belirtilen taban puan ve üzerinde puan alanlar,

5.Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

6.Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

7. Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında ?yedek subay olamaz? kararı olanlar başvuramazlar.),

8.Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?

Genel Başvuru Şartları:

Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan, a. Türk vatandaşı olmak, b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, c. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak, ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, e. Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, f. Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak. 2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 3.Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,. 4.926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

Öğrenim İle İlgili Şartlar:

1.En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,

2. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

3. Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek

Yaş İle İlgili Şartlar:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

Sağlık İle İlgili Şartlar:

1. Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde’ belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylar;

a. Muharip Sınıflar için; ‘EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur’,

b.Yardımcı Sınıflar için; ‘EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur?, kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edilecek, ayrıca başvuru kılavuzlarında belirtilen bazı sınıflara başvuracak adaylardan ‘SAT/SAS/1’inci Sınıf Dalgıç Olur’, ‘Denizaltıcı Olur’, kararlı sağlık kurulu raporu da talep edilecektir.

2. Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.

NOT: Deniz Piyade Sınıfı adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitiminden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1’inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birine devam edeceğinden çok iyi derecede yüzme biliniyor olması gerekmektedir.

Özel Şartlar:

Kılavuzda yer alan branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak, Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak, Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak, Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden örneği kılavuzda bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak, Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir. Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram kılavuzda yer alan TABLO-2’dedir.)

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Alım faaliyeti Temin Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını belirlenen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının https://personeltemin.msb.gov.tr i internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylara ilan edilecek sınav merkezlerinde uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.