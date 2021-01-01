Sedat Peker’den Ölüm Listesi

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir iddiaya imza attı. Peker kendisi ve kendisiyle ilgili haber yapan muhalif gazeteciler hakkında bir ölüm listesi olduğunu iddia etti.
Peker, açıklamalarını haber yapan gazetecilerin de kendisinin içinde bulunduğu ‘ölüm listesi’ne eklendiğini öne sürdü. Sedat Peker ayrıca, son günlerde sık sık gündeme gelen ve iktidara yakınlığıyla bilinen SADAT hakkında “Dindar görünümlü, aslında şeytan olan sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki
‘SADATI’N GÜVENLİK ŞİRKETİ OLDUĞUNA BİZİ İNANDIRMAK İSTEYEN ŞEYTANLAR…’“Sadatı’n güvenlik şirketi olduğuna bizi inandırmak isteyen şeytanlar, hangi güvenlik şirketi dünyanın en özel timlerinden biri olan Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirtir?”
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