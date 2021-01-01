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Sedat Peker’den Ölüm Listesi

Sedat Peker’den Ölüm Listesi
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13 Ekim 2021 - 15:54

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir iddiaya imza attı. Peker kendisi ve kendisiyle ilgili haber yapan muhalif gazeteciler hakkında bir ölüm listesi olduğunu iddia etti.

Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni bir iddia ortaya attı.

Peker, açıklamalarını haber yapan gazetecilerin de kendisinin içinde bulunduğu ‘ölüm listesi’ne eklendiğini öne sürdü. Sedat Peker ayrıca, son günlerde sık sık gündeme gelen ve iktidara yakınlığıyla bilinen SADAT hakkında “Dindar görünümlü, aslında şeytan olan sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘AÇIKLAMALARI YAPAN BENİM, GAZETECİLER DEĞİL’
Peker, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki

‘DİNDAR GÖRÜNÜMLÜ, ASLINDA ŞEYTAN OLAN SADATÇILAR…’
Eğer büzüğünüz yetiyorsa beni öldürün. Sadatçılar, kartelciler, mafyacılar; kimin büzüğü yetiyorsa bekliyorum. Lan düşkün Abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan Sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz.

‘KORKU İKLİMİ İÇİN BİR SEDAT’ÇILAR BİR DE SADATÇILAR VARDI’
Peker ardından da, “Korku iklimi için bir SEDAT’ÇILAR bir de sadatçılar vardı. SEDAT’ÇILAR artık yok. Sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun kardeşlerim” paylaşımında bulundu.

Peker devamında yaptığı paylaşımlarda da şu ifadeleri kullandı:

‘SADATI’N GÜVENLİK ŞİRKETİ OLDUĞUNA BİZİ İNANDIRMAK İSTEYEN ŞEYTANLAR…’
“Sadatı’n güvenlik şirketi olduğuna bizi inandırmak isteyen şeytanlar, hangi güvenlik şirketi dünyanın en özel timlerinden biri olan Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirtir?”

‘NEVZAT TARHAN’IN UZMANLIK ALANI PSİKOLOJİK HARPTİR’
“Alfa timlerinin uzmanlığı hem istihbarat hem de suikast neticeli operasyonlardır. Kimi kandırıyorsunuz? Unuttunuz mu, biz eski dostuz. Ancak rotayı bana ve benim söylemlerime değer verenlere çevirmenin neticesini göreceksiniz. Ordudan mecburi emekli edilen Üsküdar Üniversitesi rektörü Nevzat Tarhan’ın uzmanlık alanı psikolojik harptir.”

‘SİZİNLE İŞİMİZ UZUN’
“Nevzat Tarhan’la çalışmalarınız ne üzerine? Güvenlik şirketiyiz diyorsunuz. Nevzat Tarhan’ın sizin için yaptığı psikolojik harp çalışmalarının sebebi nedir? Anlaşılan o ki sizinle işimiz uzun.” dedi.

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