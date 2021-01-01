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Sahte Şifacı Hocaları Kim Kolluyor ?

Sahte Şifacı Hocaları Kim Kolluyor ?
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13 Ekim 2021 - 15:31

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, kişisel blogunda, uydu kanallarındaki ürün reklamları üzerine yazdı.

“Şeyh Şifa” isimli bir gıda takviyesinin uydu kanallarında ve internet sitesinde reklamının yapıldığını, RTÜK ceza verse bile bu reklamların devam ettiğini anlatan Bildirici, “RTÜK’ün bu sahtekârlığın reklamını yapan uydu kanallarını yeterince sıkı takip etmediği, bu reklamların tümünü düzenli biçimde cezalandırmadığı söylenebilir.

Ama asıl sorun RTÜK dışında hiçbir bakanlığın, hiçbir kuruluşun bu gıda takviyelerinin her derde devam mucize ilaç gibi reklamı ve satışını sorun olarak görmemesinde; sorumluluk almamasında. İçeriği şüpheli ürünler her derde deva mucize ilaç gibi tanıtılarak satılıyor, insan sağlığı tehlikeye atılıyor ama Sağlık Bakanlığı müdahale etmiyor.

İnsanların dini hassasiyetleri ticari çıkarlara alet ediliyor ama Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan tek itiraz gelmiyor. Vatandaşlar dolandırılıyor ama İçişleri Bakanlığı ve emniyet teşkilatı soruşturmaya gerek görmüyor. Gıda takviyesi diye izin alınıyor ama ilaç gibi reklamı yapılmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı, satış iznini iptal etmiyor. Türksat da sadece bu tür ürünlerin reklamı üzerinden kâr sağlayan uyduruk televizyonlara uydudan kanal kiralamaktan vazgeçmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yazının tamamı farukbildirici.com’da

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