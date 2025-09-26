Sakaryaspor’da Caner Erkin Takım Arkadaşına Tokat Attı, Kırmızı Kart Görüldü

Lig’in 7. haftasında Pendikspor, Sakaryaspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın dikkat çeken olayı ise Sakaryasporlu Caner Erkin’in takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atması oldu. Hakem Burak Demirkıran, 76. dakikada Erkin’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Maçın Goller ve Skoru
Pendikspor: 4
Dk. 19 Clarke-Harris (Penaltı)
Dk. 53 Yiğit Fidan
Dk. 59 Hüseyin Maldar
Dk. 90+1 Ahmet Karademir
Sakaryaspor: 1
Dk. 31 Kakuta (Penaltı)
Olay ve Kırmızı Kart
Maçın 76. dakikasında Caner Erkin, tartıştığı ve üzerine yürüyerek kafa kafaya geldiği takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attı. Hakem Burak Demirkıran, Erkin’e direkt kırmızı kart gösterdi.
Puan Durumu ve Gelecek Maçlar
Pendikspor, 14 puana yükselerek bir sonraki maçını Ankara Keçiörengücü deplasmanında oynayacak.
Sakaryaspor ise 8 puanda kaldı ve sıradaki maçını Sivasspor’u konuk ederek oynayacak.
Hakemler ve Öne Çıkan Kartlar
Hakemler: Burak Demirkıran, Mahmut Gülle, Barış Çiçeksoyu
Sarı kartlar: Wilks, Hamza Akman, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Caner Erkin, Salih Dursun, Eren Erdoğan