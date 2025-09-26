  1. Haberler
  2. SPOR
  3. Sakaryaspor’da Caner Erkin Takım Arkadaşına Tokat Attı, Kırmızı Kart Görüldü

Sakaryaspor’da Caner Erkin Takım Arkadaşına Tokat Attı, Kırmızı Kart Görüldü

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

  1. Lig’in 7. haftasında Pendikspor, Sakaryaspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın dikkat çeken olayı ise Sakaryasporlu Caner Erkin’in takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atması oldu. Hakem Burak Demirkıran, 76. dakikada Erkin’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Maçın Goller ve Skoru

Olay ve Kırmızı Kart

Maçın 76. dakikasında Caner Erkin, tartıştığı ve üzerine yürüyerek kafa kafaya geldiği takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attı. Hakem Burak Demirkıran, Erkin’e direkt kırmızı kart gösterdi.

Puan Durumu ve Gelecek Maçlar

  • Pendikspor, 14 puana yükselerek bir sonraki maçını Ankara Keçiörengücü deplasmanında oynayacak.

  • Sakaryaspor ise 8 puanda kaldı ve sıradaki maçını Sivasspor’u konuk ederek oynayacak.

Hakemler ve Öne Çıkan Kartlar

  • Hakemler: Burak Demirkıran, Mahmut Gülle, Barış Çiçeksoyu

  • Sarı kartlar: Wilks, Hamza Akman, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Caner Erkin, Salih Dursun, Eren Erdoğan

Sakaryaspor’da Caner Erkin Takım Arkadaşına Tokat Attı, Kırmızı Kart Görüldü
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp