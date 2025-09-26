  1. Haberler
  3. Şafak Sezer’in Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Şafak Sezer’in Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Önceki kilolarından eser kalmayan Sezer, fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Mekan çıkışı açıklamalarda bulunan Sezer, zayıflama yöntemini şöyle açıkladı: “Kilo veriyorum azimli bir şekilde… Sadece yürüyerek ve küçük ağırlık çalışarak… Boğazımdan da kesmiyorum. Her gün yaklaşık bir saat yürüyorum, yetiyor bana.”

Uzun yıllardır evli olduğu eşi Esra Sezer ile ilişkisine değinen ünlü oyuncu, “Film çekimleri başlayınca ayrılıklar oluyor ama bizde tam tersi, ilişkimiz daha da sağlamlaşıyor” dedi. Çiftin Sude ve Irmak adında iki kızı bulunuyor.

