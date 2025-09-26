Özcan Deniz’in Eşi Samar Dadgar’dan Duygusal Paylaşım!

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal paylaşımla eşi Deniz’e olan desteğini bir kez daha gösterdi.

Son dönemde ailevi sorunlarla gündeme gelen ve kalp krizi geçiren Özcan Deniz’in yanında en büyük destekçisi, her zaman olduğu gibi eşi Dadgar oldu.

Samar Dadgar, paylaştığı fotoğraflar eşliğinde, “Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık, her zaman bizdik” ifadelerini kullanarak güçlü bağlarını vurguladı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.